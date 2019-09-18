Гороскоп на 18 сентября: Девам важно проявлять бдительность, а Рыбам – прислушиваться к знакам судьбы.

Овен

В этот день вам предстоит решать проблемы родни или близких людей. Для этого вам пригодится ваш жизненный опыт.

Телец

Звезды не рекомендуют начинать какие-то серьезные дела. Также этот день не подходит для умственного напряжения.

Близнецы

Вам придется изменить свои планы по не зависящим от вас обстоятельствам. Не стоит вспоминать свои прошлые обиды.

Рак

Этот день благоприятен для дальних поездок, путешествий или командировок. Вопросы бизнеса и личной жизни решаются легко.

Лев

Приготовьте подарок близкому человеку, чтобы поднять ему настроение. От этого напрямую зависит ваша бодрость духа.

Дева

Будьте осторожны и проявите бдительность, потому что в этот день есть риск обмана и кражи того, что плохо лежит.

Весы

Не отмахивайтесь от ценных мыслей. Вполне возможно, что вас осенит интересная идея, которая окажется гениальной.

Скорпион

Постарайтесь навести порядок на своем рабочем месте – так вы сможете освободить пространство для притока энергии.

Стрелец

В вашем близком окружении назревает конфликтная ситуация, которую поможет разрешить здравый рассудок.

Козерог

Подходящий период для начала ремонта. В этот день важно доводить все начатые дела и проекты до конца, советует «Сегодня».

Водолей

Откажитесь от тяжелой физической работы. А вот в личной жизни в скором будущем намечаются приятные перемены.

Рыбы