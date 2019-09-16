Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 сентября

Павел Глоба — один из ведущих специалистов в области астрологических прогнозов. Его советы всегда объективны и полезны для всех знаков Зодиака, поэтому старайтесь им следовать, чтобы привлечь удачу.
Эта неделя будет непростой, потому что большинству из нас звезды сулят перемены в разных сферах жизни. Портал Woman`s day поделился мыслями астролога относительно того, на чем необходимо сфокусировать внимание с 16 по 22 сентября.
Овен
Самые ответственные и надежные знаки Зодиака — вот с кем Овнам нужно заводить новые знакомства и иметь деловые контакты на этой неделе. Велик риск разочароваться в людях, поэтому придется либо все делать самостоятельно, либо правильно выбирать круг общения. Особенно актуально это в опасный понедельник, когда звезды будут негативно настроены.
В пятницу и субботу у Овнов наступит время борьбы с трудностями. Звезды станут очень созидательными, поэтому необходимо будет сфокусироваться на решении проблем. Астролог рекомендует представителям данного знака больше работать, чаще идти на компромиссы. Это касается не только самого начала недели, но и ее конца.
Телец
В амурной сфере наступает поистине судьбоносный период, в который Тельцам удастся завести новые отношения либо укрепить уже существующие. Люди этого знака будут неотразимы, особенно если позволят себе быть более открытыми и искренними. Совместные дела будут отличным способом сблизиться с любимым человеком.
Близнецы
У Близнецов появится возможность настроиться на позитивный лад и улучшить свою жизнь. Позитивные установки и аффирмации помогут в этом. Это станет началом нового пути во многих сферах. На этой неделе звезды будут помогать оптимистичным Близнецам, которые знают, чего хотят от жизни.
Главный совет касается отдыха и выходных. Астролог рекомендует Близнецам не посещать людные места, а побыть в уединении, в спокойной обстановке. Стоит заняться самоанализом, духовными поисками. Близнецам, которые находятся в отношениях, желательно подарить второй половинке больше нежности.
Рак
Во вторник звезды и планеты подарят Ракам хорошее настроение, сделают их более продуктивными и внимательными. Можно проводить переговоры, встречаться с важными людьми, заключать сделки. 18 и 19 сентября — идеальное время для перевода любовных отношений на новый уровень. Можно планировать свадьбу, переезд, совместный отпуск.
Лев
18 сентября — самый неблагоприятный день, в который Львам стоит быть осторожными с обещаниями и со словами в целом. Понедельник и конец недели — идеальное время для работы, амурных приключений, семейных дел и встреч с родственниками. Торопить события в любовных отношениях не стоит. Павел Глоба советует сфокусироваться на знакомствах и флирте.
На работе возможны различные финансовые проблемы, которые получится быстро решить, если приложить больше сил. Можно начинать новые проекты. Полезно будет сделать свой дом местом силы, чтобы восстанавливать энергетику после трудных рабочих дней. Для этого нужно убраться и навести полный порядок.
Дева
Девам необходимо найти удачу и мотивацию внутри себя, настроиться на нужную волну. В этом полезными окажутся аффирмации на успех. Нужно почаще напоминать себе, что возможности человека практически безграничны. Мы сами задаем себе ограничения своими страхами и комплексами. Пришло время очистить сознание и вырваться вперед в делах, в любви.
Выходные будут не лучшими днями с энергетической точки зрения, поэтому любые важные дела и работу лучше сделать с 17 по 19 число включительно — пока звезды будут находиться в идеальном для Дев положении. В делах можно сфокусироваться на чем-то новом, сходить по магазинам, обновить гардероб. В амурной сфере Девам тоже очень повезет: можно ходить на свидания, признаваться в любви, заниматься общими делами по дому.
Весы
Астролог советует избавиться от зависти, обид и злости в своем сердце. С подобным негативом помогут справиться пять эффективных способов. Не стоит принимать решения на горячую голову, воспринимать слова и действия людей в штыки. Астролог рекомендует проявлять как можно больше доброты к окружающим.
Скорпион
У каждого из нас есть плохие привычки, свойственные нашему знаку Зодиака. В начале недели у Скорпионов могут пробудиться такие негативные желания. Побороть это можно, если сосредоточиться на чем-то полезном: на любви или работе. Стоит полностью посвятить себя важным делам, чтобы от безделья не начать деструктивный путь, ведущий к снижению самооценки и потере удачи.
В любви и работе лучше не пускать дела на самотек. На выходных можно будет как следует отдохнуть, сменить обстановку. Полезными будут поездки, дорогостоящие приобретения, развлечения и вечеринки.
Стрелец
Это будет идеальное время для работы, бизнеса, поиска новых источников дохода, творческой деятельности. Ближе к концу рабочей недели удача может покинуть Стрельцов, что приведет к проблемам с мотивацией. Чтобы избавиться от лени и апатии, следует повысить свою энергетику. Для этого нужно держать себя в тонусе, больше двигаться, гулять, общаться с приятными людьми.
Также Павел Глоба рекомендует Стрельцам больше внимания уделять делам, которые пора заканчивать. Не нужно отодвигать их на потом, потому что сейчас самое продуктивное время сентября. Следующая неделя будет не такой позитивной, как эта, так что лучше воспользоваться удачным моментом.
Козерог
Эта неделя хороша для смены обстановки, важных дел и командировок. Чтобы приблизить успех, нужно просто поверить в него. Проблемы любовного характера исчезнут, появятся новые возможности. Астролог советует больше знакомиться с людьми и не бояться быть искренними. Иногда это действительно бывает полезным — сейчас именно такой момент.
Водолей
Начало и конец недели будут для представителей этого знака самым позитивным временем. 17 числа звезды и планеты войдут в диссонанс, заняв неблагоприятное положение. Из-за этого будут возможны конфликты с близкими и друзьями, вспышки неуверенности и страха, поэтому лучше идти на компромиссы.
В середине недели могут дать о себе знать негативные установки, дремлющие в сознании этих людей. Любые страхи и комплексы стоит удалять из своего сознания, причем как можно быстрее. Для поиска мотивации в трудные дни можно больше взаимодействовать с приятными людьми. Самостоятельность — это хорошо, но иногда полезно поработать в команде.
Рыбы
Рыбам стоит меньше общаться с мстительными знаками Зодиака. Есть типаж людей, которые помнят обиды и не упускают возможности напомнить о каких-то ошибках прошлого. Лучше избегать взаимодействия с такими личностями. В финансовой и деловой сферах лучше полагаться на самих себя и не идти на компромиссы.
В любви будет полезной максимальная вовлеченность в решение общих проблем. В семье могут начаться ссоры и недопонимание, так что придется набраться терпения. Не нужно тянуть одеяло на себя: близкие оценят стремление Рыб помочь, пожертвовать своим временем и силами ради других.