Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 сентября

На работе возможны различные финансовые проблемы, которые получится быстро решить, если приложить больше сил. Можно начинать новые проекты. Полезно будет сделать свой дом местом силы, чтобы восстанавливать энергетику после трудных рабочих дней. Для этого нужно убраться и навести полный порядок.

Дева

Девам необходимо найти удачу и мотивацию внутри себя, настроиться на нужную волну. В этом полезными окажутся аффирмации на успех. Нужно почаще напоминать себе, что возможности человека практически безграничны. Мы сами задаем себе ограничения своими страхами и комплексами. Пришло время очистить сознание и вырваться вперед в делах, в любви.

Выходные будут не лучшими днями с энергетической точки зрения, поэтому любые важные дела и работу лучше сделать с 17 по 19 число включительно — пока звезды будут находиться в идеальном для Дев положении. В делах можно сфокусироваться на чем-то новом, сходить по магазинам, обновить гардероб. В амурной сфере Девам тоже очень повезет: можно ходить на свидания, признаваться в любви, заниматься общими делами по дому.

Весы

Понедельник станет самым неблагоприятным днем недели, потому что влияние звезд и планет будет деструктивным. Это негативно отразится на Весах, на их удаче и желании работать. Уже во вторник ситуация сильно изменится в лучшую сторону, так что не нужно настраиваться на негатив.

Астролог советует избавиться от зависти, обид и злости в своем сердце. С подобным негативом помогут справиться пять эффективных способов. Не стоит принимать решения на горячую голову, воспринимать слова и действия людей в штыки. Астролог рекомендует проявлять как можно больше доброты к окружающим.

Скорпион

У каждого из нас есть плохие привычки, свойственные нашему знаку Зодиака. В начале недели у Скорпионов могут пробудиться такие негативные желания. Побороть это можно, если сосредоточиться на чем-то полезном: на любви или работе. Стоит полностью посвятить себя важным делам, чтобы от безделья не начать деструктивный путь, ведущий к снижению самооценки и потере удачи.

В любви и работе лучше не пускать дела на самотек. На выходных можно будет как следует отдохнуть, сменить обстановку. Полезными будут поездки, дорогостоящие приобретения, развлечения и вечеринки.

Стрелец

Это будет идеальное время для работы, бизнеса, поиска новых источников дохода, творческой деятельности. Ближе к концу рабочей недели удача может покинуть Стрельцов, что приведет к проблемам с мотивацией. Чтобы избавиться от лени и апатии, следует повысить свою энергетику. Для этого нужно держать себя в тонусе, больше двигаться, гулять, общаться с приятными людьми.