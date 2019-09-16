Три худшие черты каждого из знаков Зодиака

Полагаете, что знаете всё о своём знаке Зодиака? Ошибаетесь! Мы расскажем о вас такое, что читать, скорее всего, будет не очень приятно. Можете даже немного позлиться и побурчать. Тем более, если эти черты присутствуют в списке наихудших именно для вашего знака, пишет Клубер.