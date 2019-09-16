Три худшие черты каждого из знаков Зодиака

Полагаете, что знаете всё о своём знаке Зодиака? Ошибаетесь! Мы расскажем о вас такое, что читать, скорее всего, будет не очень приятно. Можете даже немного позлиться и побурчать. Тем более, если эти черты присутствуют в списке наихудших именно для вашего знака, пишет Клубер.
Овен
- Вашим девизом могут быть следующие слова: «Сейчас, сейчас и просто уже!» Вы очень нетерпеливы, и если чего-нибудь хотите, то сегодня и немедленно. Не завтра, не спустя какое-то время, а сию же минуту.
- Если это не ваша идея, это плохая идея. Овны уверены, что самые гениальные идеи рождаются только в их голове. Остальные люди для них, мягко говоря, не авторитет. К сожалению, избавляются они от своего заблуждения традиционным способом – наступая на грабли.
- Нередко вы ведёте себя, как дети. Согласитесь, подобная наивность может умилять, когда вам 18, но в 30-40 лет выглядит более, чем странно. Пора взрослеть!
Телец
- Вы – собственник и материалист. Расстаться с чем-то или уступить, для вас является немыслимым испытанием. А если попробовать?
- Вы очень упрямы. Наверное, окружающие много раз говорили вам об этом. Но что вам до них, если знаете, как лучше!
- Тельцы ленивы, поэтому дай волю – пролежали бы всю жизнь на диване с пультом телевизора на животе. Но жизнь – жестока и несправедлива: приходится совершать насилие над собой и работать. Одна отдушина – всякого рода физические удовольствия. Гедонисты вы ещё те!
Близнецы
- Вы настолько непостоянны и специфичны, что окружающие часто не понимают, о чём вы говорите. Но это Близнецов не расстраивает и не пугает – это не их проблемы!
- Самая чудесная мелодия в мире для вас – звук собственного голоса. Поэтому вы, как правило, заглушаете все попытки высказаться других людей. Действительно, как можно перебивать такой «музыкальный шедевр»?
- У вас настолько много увлечений и хобби, что в результате вы не успеваете посвятить время хоть одному из них. Но ведь это не повод сократить их количество хотя бы вдвое, не так ли?
Рак
- Ваше настроение меняется несколько раз в день. А что – можете себе позволить! И пусть весь мир гадает, почему.
- Раки очень осторожны и нерешительны. Сто раз подумают, а потом… ещё раз сто раз подумают. Куда спешить, в конце концов?
- Вы уж слишком чувствительны. Любая мелочь, на которую кто-то другой и ни обратил бы внимания – выбивает вас из колеи.
Лев
- Вы очень эгоистичны. Думать о ком-то, кроме себя, Лев в принципе не способен. В крайнем случае, долго. Кто в лесу царь зверей – тот и самый важный!
- Если представитель этого знака Зодиака что-то задумал – расступитесь реки и горы. Он всё разорвёт в клочья, но достигнет своей цели.
- Желание быть в центре внимания доставляет Льву немало проблем. Скажем так, любви окружающих подобная черта не вызывает: кому охота иметь дело с тем, кто уверен, что является центром Вселенной?
Дева
- Все и всюду – не такие! Вы критикуете окружающих буквально за каждую мелочь. Неудивительно, что они – вовсе не в восторге от этого. Тем более невозможно предугадать, что вам не понравится в следующий раз.
- Вы слишком мелочны и придираетесь к любому слову или детали. Друзей такое поведение, естественно, не прибавляет.
- Большую часть времени Девы пребывают в состоянии пессимизма. Причём они каким-то образом заражают им окружающих.
Весы
- Если и существует ад на Земле – так это строить с вами какие-то планы. Весы не просто нерешительны, они – способны вывести из себя любого своими проволочками и отговорками.
- К сожалению, вы готовы отказаться от собственных убеждений просто ради того, чтобы сделать кого-то счастливым. Цель, конечно, благородная, но, может всё же другие что-то сделают и сами ради своего счастья?
- Ваша одержимость красотой – похвальна. Но дело в том, что она проявляется, как правило, когда смотрите в зеркало. Возможно, следует оглянуться вокруг – мир не менее прекрасен.
Скорпион
- Вы очень мстительны. Если кто-то причинил боль – превратите его жизнь в ад. Он горько пожалеет, что перешёл дорогу Скорпиону…
- Ваши манипулятивные тактики могут кого угодно довести до безумия. Так что лучше делать сразу так, как хочет Скорпион. Безопасней для здоровья, в крайнем случае.
- Вы не бываете в плохом расположении духа. По одной простой причине: для Скорпиона это – состояние души, он всегда в образе и всегда «в печали».
Стрелец
- Вы настолько честны и прямолинейны, что другим просто страшно рядом с вами. Ведь в любой момент Стрелец может «рубануть правду-матку», а этого никто не любит.
- Стрельцам нравится притворяться, чтобы разузнать всю правду. Цинично, но очень эффективно. Пока вас однажды не уличат и перестанут доверять…
- У вас имеется только две опции: делать что-то суперзахватывающее или смертельно скучать. Хочешь или не хочешь, а приходится постоянно придумывать приключения.
Козерог
- Вы настолько контролируете себя и всё вокруг, что не можете расслабиться ни на минуту. У окружающих складывается впечатление, что они имеют дело с роботом. Но ведь вы живой человек – зачем прятаться?
- Козероги просто обожают говорить о грустных и негативных вещах. Они – самые первые читатели новостей о страшных убийствах и дорожно-транспортных происшествиях. Представители этого знака впитывают негативную энергию, как губка. Вопрос только: «Зачем?»
- Вы не видите ничего плохого в том, чтобы использовать людей в своих интересах. «Ведь никому от этого плохо не будет», – успокаиваете себя. Как знать, как знать…
Водолей
- Вы любите всем рассказывать о своей рациональности и объективности, в то время как спешите с выводами и расклеиваете ярлыки на людей направо и налево. Выглядит более чем противоречиво, не находите?
- Водолеи обожают мечтать и летать в своих Вселенных. Особенно – в рабочее время. Неплохое времяпровождение, если вы, конечно, не планируете продвижение по службе.
- Вы вечно рассказываете всем что и как делать, но никогда не прислушиваетесь к другим людям. А можно было бы – хотя бы из любопытства. Вдруг – понравится?
Рыбы
- Рыбы часто утрачивают контроль над своей жизнью. Складывается впечатление, что он им не очень и нужен. Ну им видней – со дна океана…
- Вы так увлекаетесь своим «глубоководным плаваньем», что напрочь не замечаете потребностей и нужд других людей.
- Временами вы бываете очень наивными. Это так задумывалось или случайно?