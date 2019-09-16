Пн, 16.09.2019
Поздравляем! Учительница Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Эстонская звезда надела платье, которое показало больше, чем нужно, и покорила Сеть

Эстонская звезда надела платье, которое показало больше, чем нужно, и покорила Сеть

Merylin Nau 2019. aastal. Tallinn.

ФОТО: Merili Kevvai

Эстонская красотка Мэрилин Нау, которая участвует в реалити-шоу Rannamaja, доказала, что она смелая девушка, утверждает Elu24. Она надела на праздник такое сексуальное платье, которое показало явно больше, чем нужно.

Мэрилин опубликовала восхитительный снимок в Instagram в умопомрачительном платье, в котором она пришла на вечеринку телеканала TV3 по случаю открытия нового сезона и ее дня рождения.

Мэрилин Нау

ФОТО: Instagram

26-летняя уроженка Пярну Мэрилин живет насыщенной жизнью, работая тренером и моделью в Эстонии и за рубежом. Она также представляла нашу страну на конкурсе Miss Grand International в 2016 году.

Мэрилин Нау

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ