Эстонская звезда надела платье, которое показало больше, чем нужно, и покорила Сеть

Эстонская красотка Мэрилин Нау, которая участвует в реалити-шоу Rannamaja, доказала, что она смелая девушка, утверждает Elu24. Она надела на праздник такое сексуальное платье, которое показало явно больше, чем нужно.
Мэрилин опубликовала восхитительный снимок в Instagram в умопомрачительном платье, в котором она пришла на вечеринку телеканала TV3 по случаю открытия нового сезона и ее дня рождения.
26-летняя уроженка Пярну Мэрилин живет насыщенной жизнью, работая тренером и моделью в Эстонии и за рубежом. Она также представляла нашу страну на конкурсе Miss Grand International в 2016 году.