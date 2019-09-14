Экстрасенс рассказал, чем грозит поездка Богомолова и Собчак на катафалке

Среди возможных бедствий он назвал скорый развод, а также смерть как одного из партнеров, так и обоих.
Катафалк несет в себе негативную энергию. Прокатившись на такой машине, телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов "поставили программу на негативную ситуацию,
— так прокомментировал Лайфу поездку молодоженов народный целитель, финалист 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Анатолий Леденев.
Это очень опасно! Я понимаю, пиар, необычно, но ещё раз говорю — она сделала очень большую глупость. Это моё мнение. Эта машина предназначена для перевозки трупов. Тут и нечаянная авария, и распад брака, и детонерождение,
— сказал экстрасенс.
По его словам, машина несёт в себе определенную энергию, Собчак, не подозревая, задала курс на негативную ситуацию. Среди возможных бедствий Леденев назвал скорый развод, смерть как одного из партнеров, так и обоих.