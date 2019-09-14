СМИ: Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию

Телеграм-канал Mash сообщил, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии и у нее начался оттек мозга. Согласно сообщениям источников, актриса проходила курс лечения в Польше, но он не дал никаких результатов. Прямиком из Польши Анастасию в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.