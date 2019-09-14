Сб, 14.09.2019
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СМИ: Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: SCANPIX

Источники сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в критическом состоянии.

Телеграм-канал Mash сообщил, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии и у нее начался оттек мозга. Согласно сообщениям источников, актриса проходила курс лечения в Польше, но он не дал никаких результатов. Прямиком из Польши Анастасию в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.  

Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния. В Европе звезда "Моей прекрасной няни" проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало,

– говорится в сообщении.

Ни Анастасия, ни ее близкие эту информацию не комментируют. Впрочем, актриса пропустила открытие магазина своей дочери, что также стало поводом для разговоров о болезни. 

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