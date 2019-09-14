Весы сегодня убедят любого, а Тельцам можно завязывать новые знакомства. Гороскоп на 14 сентября!

Очень непросты отношения с любимым человеком: накопилось немало взаимных претензий, однако никто не предпринимает попыток спокойно в них разобраться. Вы можете дождаться развития ситуации, ничего не предпринимая, или попытаться изменить ее, начав откровенный разговор; в любом случае исход дела зависит от того, готова ли ваша «половинка» к уступкам и переменам.

Дева

Девы могут рассчитывать на значительное улучшение финансового положения, возвращение старых долгов, получение ценных подарков. Да и в других отношениях день вполне благоприятен: он откроет перед вами широкие возможности для расширения круга общения, начала деловых отношений, личностного роста. Профессиональные проблемы, хотя и многочисленные, решаются легко – от вас требуется лишь немного усидчивости и здравого смысла.

Нет причин для беспокойства и в личной сфере: неприятные неожиданности здесь практически исключены. Спланируйте свой день так, чтобы времени хватило не только на работу, но и на отдых; вам поднимут настроение занятия спортом, в особенности – его экстремальными видами.

Весы

Очень удачный день для тех, чья профессиональная деятельность связана со встречами, общением, проведением переговоров, решением коммуникативных задач. Сегодня вы способны кого угодно убедить в вашей правоте, привлечь на свою сторону; в некоторых случаях становится возможным продуктивное сотрудничество с недавними конкурентами.

День хорош для путешествий, отдыха вне дома. В обществе членов семьи вы будете чувствовать дискомфортно: слишком много взаимных претензий накопилось, а возможностей исправить ситуацию не предвидится. Влюбленные проведут день спокойно, романтические свидания будут вполне удачными.

Скорпион

Чем меньше усилий прикладывают для достижения целей Скорпионы, тем лучших результатов им сегодня удастся добиться – эту тенденцию можно расценивать как иронию звезд, но спорить с ней бессмысленно. Не стоит тратить силы на борьбу с недоброжелателями, убеждение оппонентов в вашей правоте: с развитием ситуации станет очевидным, что победа осталась за вами.

Влюбленным также не стоит беспокоиться из-за пустяков, давать волю ревности или начинать борьбу за главенство в паре: если вы спокойны и довольны собой, «половинка» будет делать все возможное, чтобы вас порадовать. Нежелательно выяснять отношения, предъявлять претензии, ставить ультиматумы.

Стрелец

Стрельцов ожидает вполне благоприятный день, «проблемна» лишь его финансовая составляющая. Откажитесь от необдуманных покупок, не участвуйте в азартных играх, не давайте и не берите денег в долг – этого будет достаточно для того, чтобы стать неуязвимым для негативных тенденций. Вероятны значительные успехи в работе, особенно у тех, кто привык трудиться самостоятельно.

Очень удачным будет день для влюбленных и всех романтически настроенных Стрельцов. Звезды сегодня готовы помочь вам в решении личных проблем, обстоятельства для этого складываются чрезвычайно благоприятные. Семейные отношения спокойны и гармоничны.

Козерог