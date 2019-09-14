Весы сегодня убедят любого, а Тельцам можно завязывать новые знакомства. Гороскоп на 14 сентября!
Благоприятный и интересный день, способствующий выявлению способностей и талантов, личных склонностей. У людей, оказавшихся в сложной ситуации, будет возможность разобраться со своими желаниями и приоритетами, принять верное решение. В неожиданном ключе могут развиваться деловые отношения: наступает момент, когда условия сотрудничества необходимо менять, учитывая интересы каждого из участников.
В личной сфере сильно влияние позитивных тенденций, однако в сложных, нестабильных отношениях достижение благоприятного результата возможно лишь при заинтересованности всех участников. Разногласия между родителями и детьми многочисленны, но не имеют под собой серьезной основы, им легко положить конец.
Овен на сегодня
Трудовому энтузиазму Овнов можно позавидовать: представители этого знака способны горы свернуть. Опасность же заключается в том, что, попав под дурное влияние, вы направите свою энергию в разрушительное русло. Будьте осторожны в общении, не торопитесь доверять тем, кто многое обещает.
День хорош также для поездок и разнообразных развлечений, однако звезды предупреждают о том, что веселье хорошо в разумных дозах: изобилие эмоций, в том числе и позитивных, ведет к ощущению опустошенности, душевной усталости. Полезны спокойные творческие занятия, прогулки, медитация.
Телец
Тельцам следует быть осторожнее в деловых контактах: сегодня вы можете потерять значительную сумму, если доверитесь ненадежному человеку. Желательно также отложить переговоры, касающиеся работы или смены деятельности. Можно делать крупные покупки, приобретать вещи, предназначенные для семейного использования.
Очень хороши перспективы личных отношений: можно завязывать новые знакомства, признаваться в своих чувствах, проводить время с любимым человеком. Высокий жизненный потенциал поможет в течение всего дня сохранить хорошее настроение, серьезных проблем со здоровьем не возникнет.
Близнецы
В целом день благоприятный, но переменчивое настроение Близнецов может сослужить плохую службу представителям данного знака. Старайтесь не проводить время в неприятных переживаниях, не отказывайтесь от общения с интересными, позитивно настроенными людьми, не упускайте возможность получить новый полезный опыт.
Очень удачен день для экспериментов с имиджем, посещения салона красоты, обновления гардероба. Влюбленные могут не опасаться серьезных разногласий и споров, однако и подлинного взаимопонимания едва ли смогут достичь: в отношениях намечается некоторое охлаждение. Родители будут радоваться успехам детей, да и вообще вероятность семейных проблем минимальна.
Рак
Раков ожидает день беспокойный и утомительный, но вполне плодотворный. Представители данного знака способны справиться со всеми делами и проблемами, однако должны быть готовы изменить ранее составленный график, приспособиться к изменившимся обстоятельствам. Возможна конструктивная критика руководства: выслушайте замечания спокойно и примите их к сведению.
Отношения в семье становятся довольно напряженными: настал момент окончательного решения вопросов, по которым вам и вашим близким так и не удалось прийти к единому мнению. Будьте готовы пойти на уступки в мелочах, чтобы отстоять свои интересы в главном.
Лев
Львам не приходится рассчитывать на безграничную поддержку звезд, но в целом день может быть вполне удачным. Многое зависит от способности совладать со своими амбициями, ненадолго уйти в тень, уступив другому человеку полномочия лидера, руководителя и наставника. Расценивайте это как хитрый тактический ход: в тот момент, когда ситуация станет более благоприятной, у вас будет возможность снова выйти вперед.
Очень непросты отношения с любимым человеком: накопилось немало взаимных претензий, однако никто не предпринимает попыток спокойно в них разобраться. Вы можете дождаться развития ситуации, ничего не предпринимая, или попытаться изменить ее, начав откровенный разговор; в любом случае исход дела зависит от того, готова ли ваша «половинка» к уступкам и переменам.
Дева
Девы могут рассчитывать на значительное улучшение финансового положения, возвращение старых долгов, получение ценных подарков. Да и в других отношениях день вполне благоприятен: он откроет перед вами широкие возможности для расширения круга общения, начала деловых отношений, личностного роста. Профессиональные проблемы, хотя и многочисленные, решаются легко – от вас требуется лишь немного усидчивости и здравого смысла.
Нет причин для беспокойства и в личной сфере: неприятные неожиданности здесь практически исключены. Спланируйте свой день так, чтобы времени хватило не только на работу, но и на отдых; вам поднимут настроение занятия спортом, в особенности – его экстремальными видами.
Весы
Очень удачный день для тех, чья профессиональная деятельность связана со встречами, общением, проведением переговоров, решением коммуникативных задач. Сегодня вы способны кого угодно убедить в вашей правоте, привлечь на свою сторону; в некоторых случаях становится возможным продуктивное сотрудничество с недавними конкурентами.
День хорош для путешествий, отдыха вне дома. В обществе членов семьи вы будете чувствовать дискомфортно: слишком много взаимных претензий накопилось, а возможностей исправить ситуацию не предвидится. Влюбленные проведут день спокойно, романтические свидания будут вполне удачными.
Скорпион
Чем меньше усилий прикладывают для достижения целей Скорпионы, тем лучших результатов им сегодня удастся добиться – эту тенденцию можно расценивать как иронию звезд, но спорить с ней бессмысленно. Не стоит тратить силы на борьбу с недоброжелателями, убеждение оппонентов в вашей правоте: с развитием ситуации станет очевидным, что победа осталась за вами.
Влюбленным также не стоит беспокоиться из-за пустяков, давать волю ревности или начинать борьбу за главенство в паре: если вы спокойны и довольны собой, «половинка» будет делать все возможное, чтобы вас порадовать. Нежелательно выяснять отношения, предъявлять претензии, ставить ультиматумы.
Стрелец
Стрельцов ожидает вполне благоприятный день, «проблемна» лишь его финансовая составляющая. Откажитесь от необдуманных покупок, не участвуйте в азартных играх, не давайте и не берите денег в долг – этого будет достаточно для того, чтобы стать неуязвимым для негативных тенденций. Вероятны значительные успехи в работе, особенно у тех, кто привык трудиться самостоятельно.
Очень удачным будет день для влюбленных и всех романтически настроенных Стрельцов. Звезды сегодня готовы помочь вам в решении личных проблем, обстоятельства для этого складываются чрезвычайно благоприятные. Семейные отношения спокойны и гармоничны.
Козерог
Перед Козерогами стоят сложные профессиональные задачи, требующие немедленного решения, поэтому представителям данного знака стоит сосредоточиться и приступить к работе со всей серьезностью. Можно рассчитывать на плодотворное сотрудничество с проверенными деловыми партерами, а вот с новыми людьми лучше не экспериментировать: вероятность проблем велика.
Напряженность семейных отношений будет беспокоить представителей знака: погода в доме испортилась всерьез и надолго. Не рассчитывайте на то, что ситуация улучшится сама собой – нужно решать проблемы, а не бежать от них. Для юных влюбленных день будет спокойным и приятным, у Козерогов более старшего возраста могут появиться серьезные претензии к своей «половинке».
Водолей
В целом день нейтральный, но вот во всем, что касается личных отношений и романтических увлечений, он просто замечателен. Давно собирались пригласить на свидание симпатичного человека, признаться в своих чувствах любимому или любимой, сделать предложение? Пора действовать! Влияние благоприятных тенденций многократно усиливает ваше обаяние, что делает отношения с представителями противоположного пола еще более простыми и приятными.
В работе же все не столь гладко и однозначно; ваши деловые качества подвергают сомнению коллеги, партнеры и руководство. Не ввязывайтесь в ссоры: лучший показатель вашего профессионализма – умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
Рыбы
У Рыб нет серьезных поводов для уныния и тревоги, но представители данного знака склонны видеть сложившуюся ситуацию в мрачном свете. Найдите время для спокойного и объективного анализа создавшегося положения, постарайтесь взвесить все «за» и «против», и вы поймете, как следует действовать, чтобы добиться желаемого.
Именно ваши сомнения и неуверенность становятся причинами проблем в романтических отношениях. Не требуйте невозможного от любимого человека, дайте своей «половинке» возможность проявить инициативу. Отношения со старшими родственниками гармоничны, возможны совместные поездки.