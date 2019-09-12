Чт, 12.09.2019
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Богомолов сильно похудел перед свадьбой с Ксенией Собчак

Константин Богомолов

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, пишет Ria.ru.

Знакомая знаменитой пары сообщила:

Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся!

По словам подруги режиссера, Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем.

Ранее СМИ сообщили, что церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве. Приглашение на банкет получили почти 300 человек.

В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак. О прекращении отношений пара объявила 8 марта.

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