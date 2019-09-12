Богомолов сильно похудел перед свадьбой с Ксенией Собчак

Знакомая знаменитой пары сообщила:

Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся!

По словам подруги режиссера, Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем.

Ранее СМИ сообщили, что церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве. Приглашение на банкет получили почти 300 человек.