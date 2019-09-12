Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются: журналистка подтвердила свою свадьбу

13 сентября состоится роскошная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. До сих пор пара отказывалась от комментариев, сохраняя интригу по поводу предстоящего события, но в недавнем интервью журналистка призналась — она влюблена в Константина и они действительно намерены пожениться. Так, Ксения впервые рассказала, как познакомилась с возлюбленным и как завязывались их отношения (учитывая, что Ксения была замужем за Максимом Виторганом).

Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже,

— отметила Собчак в интервью изданию Tatler.

К слову, с Константином Ксения познакомилась задолго до отношений, еще пять лет назад во время интервью. И тогда он ее не впечатлил:

Я про себя подумала еще тогда: "Скучно говорит. Умный, но скучный".

По инициативе бывшего мужа Ксении, Максима Виторгана, ее общение с Константином возобновилось в мае прошлого года. Тогда Максим предложил пойти на спектакли режиссера. Незаметно для самой Собчак, дружеские отношения с Богомоловым переросли в романтические.

Максим часто был на спектаклях Константина, и я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: "Это точно?" Константин говорит: "Точно". Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: "Ну что за необязательный человек!

— рассказывает Собчак.

К слову, Ксения отмечает, что Максим узнал о чувствах жены к другому мужчине гораздо раньше, чем эта информация просочилась в интернет.

Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов,

— говорит Ксения.

Теперь влюбленные готовятся к свадьбе. К слову, сама Ксения призналась, что они с Константином также намерены обвенчаться.

Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти,

– откровенно призналась Собчак журналу Tatler.