Мэрилин Керро опубликовала фото на последних сроках беременности

30-летняя Мэрилин Керро совсем скоро станет мамой во второй раз. Ведьма не скрывает интересное положение, но и новые фотографии, на которых заметен округлившийся живот, публикует редко. Вчера звезда «Битва экстрасенсов» весь день занималась работой: она провела несколько часов в собственном магазине, расположенном в городе Раквере. После встреч с клиентами и обсуждения продаж с консультантами Мэрилин опубликовала снимок. «Наш рабочий день уже закончился. Теперь пришло время для животных и детей», — рассказала Керро.

Поклонники тут же обратили внимание на перемены, произошедшие с фигурой Мэрилин. По их мнению, ведьма должна родить дочку, и произойдет радостное событие уже этой осенью. «По форме живота видно, что будет девочка. Вам, конечно, удивительно идет беременность»; «Уже совсем скоро малышка будет у вас на руках. Это такое чудо»; «Мэри, как вы себя чувствуете? Не работайте много, лучше наслаждайтесь беременностью», — поделились мнениями фанаты звезды.

Мэрилн Керро. ФОТО: Instagram