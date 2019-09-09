Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Прогноз Павла Глоба на эту неделю поможет вам преодолеть все неприятности и остаться на волне позитива. Порой очень сложно бывает выбраться из той или иной негативной ситуации, настроиться на что-то хорошее, но советы астролога помогут вам это сделать.
Эта неделя в гороскопе отмечена как позитивная, но с некоторыми оговорками. В это время многим людям придется повозиться с собственными тараканами, чтобы избавиться от назойливых мыслей, уничтожающих уверенность в себе. О самых главных советах Павла Глоба на период с 9 по 15 число рассказал портал Woman`s day.
Овен
У Овнов могут пойти по неверному пути мысли, что довольно неблагоприятно скажется на их общей мотивации. Поправить сложившуюся ситуацию можно при помощи мантры благополучия. Никогда не поздно попросить эмоциональной помощи у домочадцев, друзей и коллег. Астролог советует ни в коем случае не отстраняться от всего мира, а быть хорошими, отзывчивыми людьми, идущими на контакт.
Есть вероятность того, что нерешенные задачи на работе станут отвлекать от чего-то позитивного дома, но с этим невозможно разобраться, кроме как бросить все силы на служебные дела. Очень важно с точки зрения биоэнергетики сохранять порядок на рабочем месте и не создавать никакого хаоса. К решению проблем и обязанностей лучше подходить ответственно, особенно в самые позитивные дни: 10, 11 и 12 сентября.
Телец
В свободное время звезды помогут Тельцам в шопинге и в развлечениях. Эта неделя идеальна для активного отдыха, релаксации, путешествий и смены обстановки. В воскресенье желательно побыть дома с семьей или в одиночестве, абстрагироваться от всего вокруг, заняться домашними делами.
Близнецы
12 числа, в самый неблагоприятный день, на Близнецов может напасть уныние и апатия. Заговоры от тоски помогут этим людям очистить разум от всего лишнего. В творческих успехах на этой неделе ждать каких-то бурных и позитивных изменений не стоит. Зато в монотонной и рутинной работе Близнецов ожидают успехи. Это значит, что можно попробовать справиться с домашними делами, преуспеть в работе.
В любви людей этого знака могут ожидать неприятные сюрпризы в виде неожиданных споров и ссор. Нужно давать больше свободы любимым людям и стремиться к уединению самим. Как следует отдохнуть можно в воскресенье, когда звезды станут очень созидательными. Во все другие дни лучше потратить время на работу. 10 и 11 числа, в довольно благоприятные дни, Близнецам также удастся достичь своих целей.
Рак
Неделю лучше потратить на достижение внутренней гармонии. В этом Ракам может помочь плановый или внеплановый отпуск, рассудительность и осторожность. Всем, кто жаждет общения, лучше знакомиться и общаться с людьми в социальных сетях. Эта дистанцированность и отсутствие эмоций помогут избежать недоразумений.
Лев
У Львов на этой неделе будет возможность добиться своего и воплотить мечты в реальность. В этом им поможет сила позитивного мышления. К сожалению, звезды помогут этим людям только в самом конце недели. 10 числа будет пик негативного влияния, который затронет все сферы по чуть-чуть, потому что пострадает в целом настроение Львов. За этот непродолжительный период лучше постараться не провоцировать близких на негатив и не рисковать.
В целом же неделя отмечается как крайне позитивное время, идеально подходящее как для активной работы и творческой деятельности, так и для пребывания рядом с семьей, с которой можно побыть дома или отправиться в путешествие. Самый романтичный и яркий день — воскресенье. 15 сентября Львам удастся стать счастливее.
Дева
Понедельник, как ни странно, станет для Дев днем большой удачи и счастья. В первый день недели им удастся выполнить много дел, поставить перед собой правильные цели, стать счастливее в целом. В другие дни добиться счастья будет чуточку сложнее, но можно воспользоваться пятью простыми ежедневными упражнениями, чтобы сделать свою жизнь более яркой.
Девам стоит быть более яркими и заметными для противоположного пола. Это поможет привлечь внимание и найти вторую половинку. Семейным Девам и тем, кто уже находится в отношениях, лучше отбросить стереотипы и не пускать любовные дела на самотек. Пришло время взять всё в свои руки и показать любимому человеку, кто в доме хозяин и на кого можно положиться всегда и везде.
Весы
Павел Глоба отмечает, что на этой неделе очень важно избавиться от сомнений и начать слушать советы окружающих людей. Многие из них могут спасти Весов от фиаско в любви, в делах, в финансовой сфере. Если выпадет возможность как следует отдохнуть и сменить обстановку, то лучше от нее не отказываться.
Скорпион
У Скорпионов будет три самых благоприятных дня на этой неделе — понедельник, четверг и пятница. Наступает динамичное время, время перемен. В эти три дня можно ожидать позитивных изменений. Проблемы ожидаются только 10 числа, когда звезды окажутся в очень негативной настроении. Ритуалы на удачу в трудные моменты помогут пережить неприятности и стать более спокойными.
В такие недели как эта очень легко заводить новые знакомства делового и личного характера. Многим одиноким Скорпионам удастся обзавестись второй половинкой, начать новую жизнь, решить главные и насущные проблемы по работе и дома. Сейчас не время для рисков и крупных приобретений, крупных займов и оформления кредитов.
Стрелец
Очень важно помнить, что на этой неделе любую работу лучше чередовать с отдыхом. Принимать решения астролог советует только на холодную голову, в спокойной обстановке. Для этого придется очистить свою энергетику от негатива. В этом Стрельцам помогут три полезных способа. Астролог отмечает, что 14 числа могут осложниться отношения с окружающими. В субботу Стрельцам стоит строить отношения на поиске компромиссов.
10, 11 и 15 сентября этих людей ждет большая удача во всех сферах жизни. Павел Глоба отмечает, что лучше будет потратить время на работу и домашние дела. Новые знакомства пойдут на пользу, но не станут определяющими. Желательно прилагать максимум усилий для достижения своих целей.
Козерог
Пришло время научиться мыслить позитивно. Оптимистичный настрой очень важен в процессе решения самых разных проблем. Не самую последнюю роль будет играть внешность Козерогов, ведь «встречают по одежке». Астролог отмечает, что выходные и пятницу лучше посвятить преображению своей внешности, обновлению гардероба. Новизна пойдет Козерогам на пользу.
Водолей
Финансовая сфера станет для Водолеев главной на этой неделе. Аффирмации на успех и удачу помогут представителям этого знака настроиться на плодотворную работу и на позитивную волну. Мысли всегда решают нашу судьбу, так что лучше заняться именно ими, а уже потом бросать все силы на решение каких-то проблем. На этой неделе можно попробовать заслужить повышение или выбить удачную сделку по бизнесу.
В амурных делах лучше оставаться наблюдателями и пытаться определить свое место в отношениях с любимым человеком. Неделя не подходит для начала новых отношений, но хорошо подходит для решения семейных неурядиц, домашних дел, уборки. Павел Глоба настоятельно рекомендует Водолеям избегать конфликтов, особенно 12 сентября, в самый неблагоприятный день.
Рыбы
12 число станет самым опасным днем для представителей этого знака Зодиака. Избавиться от невезения им поможет три магических способа. Также астролог советует избегать споров и конфликтов, крайне осторожно подбирая слова и аргументы. В другие дни тоже лучше проявлять сдержанность. Даже в благоприятное время не исключены дрязги, так что предусмотрительность — важнейший аспект в поведении Рыб.
Лучше сфокусироваться на работе и перестать перекладывать ответственность на чужие плечи. Одиноким и свободным Рыбам на этой неделе будет гораздо проще заниматься работой и делами, потому что ничто не будет их отвлекать. 9 сентября — самый благоприятный день недели, что можно считать настоящей удачей, потому что в первый день можно будет быстро настроиться на рабочий лад.