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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Павел Глоба

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA novosti/Scanpix

Прогноз Павла Глоба на эту неделю поможет вам преодолеть все неприятности и остаться на волне позитива. Порой очень сложно бывает выбраться из той или иной негативной ситуации, настроиться на что-то хорошее, но советы астролога помогут вам это сделать.

 

Эта неделя в гороскопе отмечена как позитивная, но с некоторыми оговорками. В это время многим людям придется повозиться с собственными тараканами, чтобы избавиться от назойливых мыслей, уничтожающих уверенность в себе. О самых главных советах Павла Глоба на период с 9 по 15 число рассказал портал Woman`s day.

Овен

У Овнов могут пойти по неверному пути мысли, что довольно неблагоприятно скажется на их общей мотивации. Поправить сложившуюся ситуацию можно при помощи мантры благополучия. Никогда не поздно попросить эмоциональной помощи у домочадцев, друзей и коллег. Астролог советует ни в коем случае не отстраняться от всего мира, а быть хорошими, отзывчивыми людьми, идущими на контакт.

Есть вероятность того, что нерешенные задачи на работе станут отвлекать от чего-то позитивного дома, но с этим невозможно разобраться, кроме как бросить все силы на служебные дела. Очень важно с точки зрения биоэнергетики сохранять порядок на рабочем месте и не создавать никакого хаоса. К решению проблем и обязанностей лучше подходить ответственно, особенно в самые позитивные дни: 10, 11 и 12 сентября.

Телец

Тельцам придется самим настроить себя на успех. Звезды будут оберегать их на этой неделе от неприятностей, но 12 числа защита даст трещину. В четверг придется смотреть в оба, чтобы не нарваться на проблемы. Понедельник же, наоборот, будет днем удачи и счастья, но Павел Глоба не советует бежать впереди паровоза. Лучше заниматься привычными делами и не рисковать. Тельцам, являющимся лидерами, придется научиться правильно распределять обязанности между подчиненными.

В свободное время звезды помогут Тельцам в шопинге и в развлечениях. Эта неделя идеальна для активного отдыха, релаксации, путешествий и смены обстановки. В воскресенье желательно побыть дома с семьей или в одиночестве, абстрагироваться от всего вокруг, заняться домашними делами.

Близнецы

12 числа, в самый неблагоприятный день, на Близнецов может напасть уныние и апатия. Заговоры от тоски помогут этим людям очистить разум от всего лишнего. В творческих успехах на этой неделе ждать каких-то бурных и позитивных изменений не стоит. Зато в монотонной и рутинной работе Близнецов ожидают успехи. Это значит, что можно попробовать справиться с домашними делами, преуспеть в работе.

В любви людей этого знака могут ожидать неприятные сюрпризы в виде неожиданных споров и ссор. Нужно давать больше свободы любимым людям и стремиться к уединению самим. Как следует отдохнуть можно в воскресенье, когда звезды станут очень созидательными. Во все другие дни лучше потратить время на работу. 10 и 11 числа, в довольно благоприятные дни, Близнецам также удастся достичь своих целей.

Рак

У Раков основные благоприятные и неблагоприятные перемены будут происходить в конце недели. Пятница и суббота станут днями максимально возможной позитивной энергии звезд. В этих дни Раков ожидает удача и позитив. В воскресенье ситуация станет противоположной, из-за чего лучше занять позицию обороны, оставшись дома в уединении. Привлечь удачу помогут три полезных способа.

Неделю лучше потратить на достижение внутренней гармонии. В этом Ракам может помочь плановый или внеплановый отпуск, рассудительность и осторожность. Всем, кто жаждет общения, лучше знакомиться и общаться с людьми в социальных сетях. Эта дистанцированность и отсутствие эмоций помогут избежать недоразумений.

Лев

У Львов на этой неделе будет возможность добиться своего и воплотить мечты в реальность. В этом им поможет сила позитивного мышления. К сожалению, звезды помогут этим людям только в самом конце недели. 10 числа будет пик негативного влияния, который затронет все сферы по чуть-чуть, потому что пострадает в целом настроение Львов. За этот непродолжительный период лучше постараться не провоцировать близких на негатив и не рисковать.

В целом же неделя отмечается как крайне позитивное время, идеально подходящее как для активной работы и творческой деятельности, так и для пребывания рядом с семьей, с которой можно побыть дома или отправиться в путешествие. Самый романтичный и яркий день — воскресенье. 15 сентября Львам удастся стать счастливее.

Дева

Понедельник, как ни странно, станет для Дев днем большой удачи и счастья. В первый день недели им удастся выполнить много дел, поставить перед собой правильные цели, стать счастливее в целом. В другие дни добиться счастья будет чуточку сложнее, но можно воспользоваться пятью простыми ежедневными упражнениями, чтобы сделать свою жизнь более яркой.

Девам стоит быть более яркими и заметными для противоположного пола. Это поможет привлечь внимание и найти вторую половинку. Семейным Девам и тем, кто уже находится в отношениях, лучше отбросить стереотипы и не пускать любовные дела на самотек. Пришло время взять всё в свои руки и показать любимому человеку, кто в доме хозяин и на кого можно положиться всегда и везде.

Весы

Неблагоприятное время для Весов — воскресенье и в целом выходные. В эти дни лучше не рисковать, а просто отдохнуть в домашней обстановке, занявшись уборкой и наведением порядка. Можно заняться шопингом, чтобы порадовать себя и близких людей приятными подарками. На буднях желательно сфокусироваться на заработке денег. Лучше следовать пяти важным правилам, чтобы было проще привлекать успех.

Павел Глоба отмечает, что на этой неделе очень важно избавиться от сомнений и начать слушать советы окружающих людей. Многие из них могут спасти Весов от фиаско в любви, в делах, в финансовой сфере. Если выпадет возможность как следует отдохнуть и сменить обстановку, то лучше от нее не отказываться.

Скорпион

У Скорпионов будет три самых благоприятных дня на этой неделе — понедельник, четверг и пятница. Наступает динамичное время, время перемен. В эти три дня можно ожидать позитивных изменений. Проблемы ожидаются только 10 числа, когда звезды окажутся в очень негативной настроении. Ритуалы на удачу в трудные моменты помогут пережить неприятности и стать более спокойными.

В такие недели как эта очень легко заводить новые знакомства делового и личного характера. Многим одиноким Скорпионам удастся обзавестись второй половинкой, начать новую жизнь, решить главные и насущные проблемы по работе и дома. Сейчас не время для рисков и крупных приобретений, крупных займов и оформления кредитов.

Стрелец

Очень важно помнить, что на этой неделе любую работу лучше чередовать с отдыхом. Принимать решения астролог советует только на холодную голову, в спокойной обстановке. Для этого придется очистить свою энергетику от негатива. В этом Стрельцам помогут три полезных способа. Астролог отмечает, что 14 числа могут осложниться отношения с окружающими. В субботу Стрельцам стоит строить отношения на поиске компромиссов.

10, 11 и 15 сентября этих людей ждет большая удача во всех сферах жизни. Павел Глоба отмечает, что лучше будет потратить время на работу и домашние дела. Новые знакомства пойдут на пользу, но не станут определяющими. Желательно прилагать максимум усилий для достижения своих целей.

Козерог

У Козерогов начнутся проблемы с самого первого дня, с понедельника. Звезды и планеты окажутся в очень неблагоприятном положении, из-за чего жизнь этих людей станет менее насыщенной позитивной энергией. Нужно всего лишь пережить первый день, чтобы дождаться каких-то позитивных улучшений. Вся остальная неделя хорошо подойдет для смены обстановки, для деловых поездок и путешествий с близкими.

Пришло время научиться мыслить позитивно. Оптимистичный настрой очень важен в процессе решения самых разных проблем. Не самую последнюю роль будет играть внешность Козерогов, ведь «встречают по одежке». Астролог отмечает, что выходные и пятницу лучше посвятить преображению своей внешности, обновлению гардероба. Новизна пойдет Козерогам на пользу.

Водолей

Финансовая сфера станет для Водолеев главной на этой неделе. Аффирмации на успех и удачу помогут представителям этого знака настроиться на плодотворную работу и на позитивную волну. Мысли всегда решают нашу судьбу, так что лучше заняться именно ими, а уже потом бросать все силы на решение каких-то проблем. На этой неделе можно попробовать заслужить повышение или выбить удачную сделку по бизнесу.

В амурных делах лучше оставаться наблюдателями и пытаться определить свое место в отношениях с любимым человеком. Неделя не подходит для начала новых отношений, но хорошо подходит для решения семейных неурядиц, домашних дел, уборки. Павел Глоба настоятельно рекомендует Водолеям избегать конфликтов, особенно 12 сентября, в самый неблагоприятный день.

Рыбы

12 число станет самым опасным днем для представителей этого знака Зодиака. Избавиться от невезения им поможет три магических способа. Также астролог советует избегать споров и конфликтов, крайне осторожно подбирая слова и аргументы. В другие дни тоже лучше проявлять сдержанность. Даже в благоприятное время не исключены дрязги, так что предусмотрительность — важнейший аспект в поведении Рыб.

Лучше сфокусироваться на работе и перестать перекладывать ответственность на чужие плечи. Одиноким и свободным Рыбам на этой неделе будет гораздо проще заниматься работой и делами, потому что ничто не будет их отвлекать. 9 сентября — самый благоприятный день недели, что можно считать настоящей удачей, потому что в первый день можно будет быстро настроиться на рабочий лад.

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