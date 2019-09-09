Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

В такие недели как эта очень легко заводить новые знакомства делового и личного характера. Многим одиноким Скорпионам удастся обзавестись второй половинкой, начать новую жизнь, решить главные и насущные проблемы по работе и дома. Сейчас не время для рисков и крупных приобретений, крупных займов и оформления кредитов.

Стрелец

Очень важно помнить, что на этой неделе любую работу лучше чередовать с отдыхом. Принимать решения астролог советует только на холодную голову, в спокойной обстановке. Для этого придется очистить свою энергетику от негатива. В этом Стрельцам помогут три полезных способа. Астролог отмечает, что 14 числа могут осложниться отношения с окружающими. В субботу Стрельцам стоит строить отношения на поиске компромиссов.

10, 11 и 15 сентября этих людей ждет большая удача во всех сферах жизни. Павел Глоба отмечает, что лучше будет потратить время на работу и домашние дела. Новые знакомства пойдут на пользу, но не станут определяющими. Желательно прилагать максимум усилий для достижения своих целей.

Козерог

У Козерогов начнутся проблемы с самого первого дня, с понедельника. Звезды и планеты окажутся в очень неблагоприятном положении, из-за чего жизнь этих людей станет менее насыщенной позитивной энергией. Нужно всего лишь пережить первый день, чтобы дождаться каких-то позитивных улучшений. Вся остальная неделя хорошо подойдет для смены обстановки, для деловых поездок и путешествий с близкими.

Пришло время научиться мыслить позитивно. Оптимистичный настрой очень важен в процессе решения самых разных проблем. Не самую последнюю роль будет играть внешность Козерогов, ведь «встречают по одежке». Астролог отмечает, что выходные и пятницу лучше посвятить преображению своей внешности, обновлению гардероба. Новизна пойдет Козерогам на пользу.

Водолей

Финансовая сфера станет для Водолеев главной на этой неделе. Аффирмации на успех и удачу помогут представителям этого знака настроиться на плодотворную работу и на позитивную волну. Мысли всегда решают нашу судьбу, так что лучше заняться именно ими, а уже потом бросать все силы на решение каких-то проблем. На этой неделе можно попробовать заслужить повышение или выбить удачную сделку по бизнесу.

В амурных делах лучше оставаться наблюдателями и пытаться определить свое место в отношениях с любимым человеком. Неделя не подходит для начала новых отношений, но хорошо подходит для решения семейных неурядиц, домашних дел, уборки. Павел Глоба настоятельно рекомендует Водолеям избегать конфликтов, особенно 12 сентября, в самый неблагоприятный день.

Рыбы

12 число станет самым опасным днем для представителей этого знака Зодиака. Избавиться от невезения им поможет три магических способа. Также астролог советует избегать споров и конфликтов, крайне осторожно подбирая слова и аргументы. В другие дни тоже лучше проявлять сдержанность. Даже в благоприятное время не исключены дрязги, так что предусмотрительность — важнейший аспект в поведении Рыб.