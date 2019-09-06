Брэд Питт рассказал как боролся с алкогольной зависимостью после развода с Джоли

Голливудский актер Брэд Питт признался, что после того, как его теперь уже бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод, ему полтора года пришлось посещать собрания анонимных алкоголиков, чтобы справиться со своей пагубной зависимостью.

Я уже не мог справляться, поэтому мне нужно было завязывать с алкоголем. Все просто сидели вокруг и были настолько открытыми и честными... Никогда с таким не сталкивался. Безопасное место, где тебя не осуждают, так что ты тоже перестаешь судить себя...

— говорит актер.

Также Питт рассказал о своем прошлом опыте с наркотикам. По его словам, слава, которая свалилась на него в 90-е, выбила его из колеи. Из-за марихуаны он стал отшельником и перестал думать даже о себе.