Брэд Питт рассказал как боролся с алкогольной зависимостью после развода с Джоли

55-летний актер признался, что никогда в жизни он не сталкивался с такими честными людьми, каких он видел на собраниях, сообщает Life.ru.
Голливудский актер Брэд Питт признался, что после того, как его теперь уже бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод, ему полтора года пришлось посещать собрания анонимных алкоголиков, чтобы справиться со своей пагубной зависимостью.
Я уже не мог справляться, поэтому мне нужно было завязывать с алкоголем. Все просто сидели вокруг и были настолько открытыми и честными... Никогда с таким не сталкивался. Безопасное место, где тебя не осуждают, так что ты тоже перестаешь судить себя...
— говорит актер.
Также Питт рассказал о своем прошлом опыте с наркотикам. По его словам, слава, которая свалилась на него в 90-е, выбила его из колеи. Из-за марихуаны он стал отшельником и перестал думать даже о себе.
Напомним, что новости о разводе Питта и Джоли появились в 2016 году. Пара заявила об этом в сентябре, после того как актер вышел из себя во время конфликта со своим 15-летним сыном на личном самолёте. Тогда голливудская пара заявила, что они согласились урегулировать развод в частном порядке.