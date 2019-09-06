Пт, 6.09.2019
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  • «На себя не похожа»: растолстевшая Пелагея с новыми зубами неприятно удивила поклонников

«На себя не похожа»: растолстевшая Пелагея с новыми зубами неприятно удивила поклонников

Пелагея

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети обсуждают снимок певицы, сделанный во время игры КВН.

Пользователи Сети бурно обсуждают снимок певицы Пелагеи, опубликованный в ее официальном Instagram.

Напомним, что недавно исполнительница побывала в составе жюри КВН на «Встрече выпускников» в Екатеринбурге. После этого она опубликовала в соцсетях два снимка - общий план на фоне других членов судейской бригады, и портретное фото.

«Запись игры КВН в Екатеринбурге, с чудесным и умным зрителем. Ждем вас на нашем сольном концерте в "Космосе" 5 ноября», - подписала она публикацию.

Однако фолловеры певицы не оценили ее внешний вид. Многие отметили располневшее и изменившееся до неузнаваемости лицо артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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