«На себя не похожа»: растолстевшая Пелагея с новыми зубами неприятно удивила поклонников

Пользователи Сети обсуждают снимок певицы, сделанный во время игры КВН.
Пользователи Сети бурно обсуждают снимок певицы Пелагеи, опубликованный в ее официальном Instagram.
Напомним, что недавно исполнительница побывала в составе жюри КВН на «Встрече выпускников» в Екатеринбурге. После этого она опубликовала в соцсетях два снимка - общий план на фоне других членов судейской бригады, и портретное фото.
«Запись игры КВН в Екатеринбурге, с чудесным и умным зрителем. Ждем вас на нашем сольном концерте в "Космосе" 5 ноября», - подписала она публикацию.
Однако фолловеры певицы не оценили ее внешний вид. Многие отметили располневшее и изменившееся до неузнаваемости лицо артистки.