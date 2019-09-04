Посмотрите на лучших эстонских ведьм, магов и шаманов: начался новый сезон «Битвы экстрасенсов»
Состязание за титул лучшего ясновидящего в эстонской версии «Битвы экстрасенсов» окутано мистикой. В этот раз участники нового сезона собрались в таллиннском кинотеатре Coca-Cola Plaza, чтобы насладиться первым выпуском.
В новом сезоне, прямо перед телекамерами развиваются события, которым невозможно найти объяснения. В первом выпуске показан отбор, прошедший в доме Братства черноголовых, где из собравшихся полсотни ясновидящих выбрали двенадцать лучших.
Ведущая мистической передачи - Эве Калласте, которой помогают проводить испытания Кэти Уйбомяги и Юрген Вебер. Ведьмы, маги, шаманы и ясновидящие появятся на экране TV3 уже завтра, 5 сентября в 20:00.