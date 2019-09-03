Умерла народная артистка Зинаида Славина

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла в Москве в возрасте 79 лет. Печальную новость сообщили общественности в «Содружестве актеров Таганки», где покойная была ведущей актрисой с самого основания театра в 1993 году.

О причине смерти Славиной ничего пока не известно, как и о месте и времени ее похорон.

Среди самых известных ролей Славиной: Ольга Листопад в фильме «О друзьях-товарищах», Соня в ленте «Салют, Мария!», Дороти Стивенс в «Вашингтонском корреспонденте», учительница Елена Боричко в картине «Каждый вечер после работы». Последний раз Славина снималась в кино в середине 80-х годов в фильме «Новоселье» и больше не появлялась на большом экране. Этот факт, правда, не слишком печалил артистку. Она сама не раз заявляла, что считает себя театральной актрисой, потому что именно сцена давала ей все, что она хотела.