Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных неудачников сентября 2019 года

Так, Овны, стремящиеся получить все и сразу, рискуют в качестве бонуса «заработать» серьезные неприятности. По словам астролога, представителям этого знака Зодиака необходимо грамотно расставить приоритеты и действовать шаг за шагом по четко намеченному плану. Не забывайте отдыхать и проявите внимательность к своему здоровью. Старайтесь не допускать стресса и чрезмерного напряжения, иначе в этот период такое состояние может привести к конфликтам и незапланированным визитам к врачам, предупреждает астролог.

Раки в сентябре 2019 года будут проявлять излишнюю эмоциональность. Это приведет к тому, что окружающие будут просто не хотеть общаться с «нытиком» и будут стремиться уйти от вас, вместе с выгодными предложениями. Астролог рекомендует представителям этого знака переждать сентябрь, по возможности взять отпуск и свести к минимуму общение с окружающими и новые знакомства. Не принимайте решений спонтанно, берите паузу для того, чтобы все хорошо обдумать.