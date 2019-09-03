Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных неудачников сентября 2019 года

Астролог Павел Глоба сделал собственный прогноз по знакам Зодиака на сентябрь 2019 года, особенно выделив три из всего зодиакального круга, пишет TopNews. По мнению специалиста, эти знаки ждет тяжелый сентябрь, полный опасностей и риска.
Так, Овны, стремящиеся получить все и сразу, рискуют в качестве бонуса «заработать» серьезные неприятности. По словам астролога, представителям этого знака Зодиака необходимо грамотно расставить приоритеты и действовать шаг за шагом по четко намеченному плану. Не забывайте отдыхать и проявите внимательность к своему здоровью. Старайтесь не допускать стресса и чрезмерного напряжения, иначе в этот период такое состояние может привести к конфликтам и незапланированным визитам к врачам, предупреждает астролог.
Раки в сентябре 2019 года будут проявлять излишнюю эмоциональность. Это приведет к тому, что окружающие будут просто не хотеть общаться с «нытиком» и будут стремиться уйти от вас, вместе с выгодными предложениями. Астролог рекомендует представителям этого знака переждать сентябрь, по возможности взять отпуск и свести к минимуму общение с окружающими и новые знакомства. Не принимайте решений спонтанно, берите паузу для того, чтобы все хорошо обдумать.
У Козерогов в сентябре 2019 года ожидаются перепады настроения. В основном они будут связаны с непростой ситуацией в личной жизни. Вы можете разочароваться в партнере или в любви в целом, а проявление упрямства лишь усугубит и без того непростую ситуацию. Постарайтесь держать себя в руках и не лезть на рожон, советует известный астролог.