Пять самых опасных дней в сентябре 2019 года

В сентябре многих из нас ждет упадок сил. Избежать его помогут три способа увеличения энергии. Наиболее осторожными стоит быть в самые опасные дни, о которых нужно будет помнить и на которые стоит заранее планировать дела попроще, чтобы не разочаровываться в себе и не впадать в панику, депрессию или апатию.

4 сентября — день самокопаний и неуверенности

4 числа растущая Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Такое сочетание отличается сильной дисгармонией. Оно приведет к всплеску деструктивной энергии, но важным событием станет также аспект Луны с Плутоном. Речь идет о секстиле, который хоть и является позитивным, но в такой обстановке его характер может привести к еще большим проблемам.

Данный расклад способен спровоцировать появление у людей сентиментальности, чрезвычайно сильной расслабленности, негативно отражающейся на продуктивности в работе. Вселенная может столкнуть нас с дилеммами, с проблемой выбора. От нас потребуется больше расчетливости и сдержанности. Тревожность может стать катализатором необратимой негативной реакции в нашем сознании, провоцирующей появление новых страхов и комплексов.

9 сентября — день энергетического хаоса

Пребывание растущей Луны в Козероге — это первый знак того, что надеяться на удачу не стоит. Энергия стихии Земли, щедро сдобренная активностью Луны и большинства планет — это верный признак приближающейся неразберихи. На этот день лучше не назначать никаких важных встреч по работе или любовных свиданий. Произвести впечатление на окружающих 9 числа станет очень непросто, как бы хорошо вы ни выглядели и какими бы обаятельными ни казались. В этот день многие люди перестанут доверять окружающим. Это приведет к разладу.

В любовных и дружеских отношениях возможны вспышки ревности, которые могут перерасти в ссоры. Астрологи рекомендуют давать близким больше свободы и не посягать на личное пространство друг друга.

16 сентября — время потери сил

Этот день входит в список пяти самых опасных в сентябре, потому что он выпадет на понедельник. В первый день недели упадок физических и интеллектуальных сил всегда очень некстати.

Произойдет это из-за пребывания убывающей Луны в знаке Овна. Такое сочетание крайне негативно сказывается и на восстановлении сил. Это значит, что отдых не сможет принести столько удовольствия, сколько должен. Астрологи советуют не тратить силы попусту 16 числа. Для этого нужно правильно расставить приоритеты.

23 сентября — день лени, апатии и негатива

В этот день Солнце станет более разрушительным из-за перехода в знак Весов. Многие люди почувствуют большой приток негативных эмоций. Добавит масла в огонь тот факт, что это будет понедельник: в первый день недели на головы людей могут свалиться новые неприятные обязанности.

Главное в такие дни — не срывать негатив на близких, друзьях и коллегах. Ссоры, которые произойдут 23 числа, могут остаться в памяти людей на очень долгий срок, омрачив дружбу или любовь, поставив на ней темное пятно. Заговоры от ссор и скандалов помогут снизить вероятность неприятного исхода.

Работать в этот день станет очень непросто, потому что люди почувствуют сильное нежелание решать проблемы. Упадет продуктивность не только отдельных людей, но и в целом предприятий и компаний. Управлению лучше следить за тем, чтобы персонал выполнял все строго по правилам и не откланялся от плана. Каждый должен следовать обязанностям.

28 сентября — новолуние в Деве

Это крайне опасный день, потому что новая Луна в этом знаке Зодиака может спутать мысли людей, заставить их двигаться по неправильному пути, породить тревогу. В подобные дни астрологи отмечают наличие регресса в большинстве сфер жизни. Там, где его нет, есть застой и проблемы.