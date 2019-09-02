Пять самых опасных дней в сентябре 2019 года

Каждому из нас хочется оставаться на волне успеха, но делать это каждый день не получится априори, особенно в самые опасные дни сентября. Астрологи расскажут вам о том, в какие пять дней нужно быть осторожными и почему.
В сентябре многих из нас ждет упадок сил. Избежать его помогут три способа увеличения энергии. Наиболее осторожными стоит быть в самые опасные дни, о которых нужно будет помнить и на которые стоит заранее планировать дела попроще, чтобы не разочаровываться в себе и не впадать в панику, депрессию или апатию.
4 сентября — день самокопаний и неуверенности
4 числа растущая Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Такое сочетание отличается сильной дисгармонией. Оно приведет к всплеску деструктивной энергии, но важным событием станет также аспект Луны с Плутоном. Речь идет о секстиле, который хоть и является позитивным, но в такой обстановке его характер может привести к еще большим проблемам.
Данный расклад способен спровоцировать появление у людей сентиментальности, чрезвычайно сильной расслабленности, негативно отражающейся на продуктивности в работе. Вселенная может столкнуть нас с дилеммами, с проблемой выбора. От нас потребуется больше расчетливости и сдержанности. Тревожность может стать катализатором необратимой негативной реакции в нашем сознании, провоцирующей появление новых страхов и комплексов.
9 сентября — день энергетического хаоса
В любовных и дружеских отношениях возможны вспышки ревности, которые могут перерасти в ссоры. Астрологи рекомендуют давать близким больше свободы и не посягать на личное пространство друг друга.
16 сентября — время потери сил
Этот день входит в список пяти самых опасных в сентябре, потому что он выпадет на понедельник. В первый день недели упадок физических и интеллектуальных сил всегда очень некстати.
Произойдет это из-за пребывания убывающей Луны в знаке Овна. Такое сочетание крайне негативно сказывается и на восстановлении сил. Это значит, что отдых не сможет принести столько удовольствия, сколько должен. Астрологи советуют не тратить силы попусту 16 числа. Для этого нужно правильно расставить приоритеты.
23 сентября — день лени, апатии и негатива
Главное в такие дни — не срывать негатив на близких, друзьях и коллегах. Ссоры, которые произойдут 23 числа, могут остаться в памяти людей на очень долгий срок, омрачив дружбу или любовь, поставив на ней темное пятно. Заговоры от ссор и скандалов помогут снизить вероятность неприятного исхода.
Работать в этот день станет очень непросто, потому что люди почувствуют сильное нежелание решать проблемы. Упадет продуктивность не только отдельных людей, но и в целом предприятий и компаний. Управлению лучше следить за тем, чтобы персонал выполнял все строго по правилам и не откланялся от плана. Каждый должен следовать обязанностям.
28 сентября — новолуние в Деве
Это крайне опасный день, потому что новая Луна в этом знаке Зодиака может спутать мысли людей, заставить их двигаться по неправильному пути, породить тревогу. В подобные дни астрологи отмечают наличие регресса в большинстве сфер жизни. Там, где его нет, есть застой и проблемы.
Если в этот день браться за какие-то важные дела, тратить много денег, бросаться обещаниями направо и налево, то можно подготовить почву для того, чтобы в скором времени стать аутсайдерами. Во взаимоотношениях, работе и делах лучше занять оборонительную позицию или даже позицию наблюдателя. В борьбе с неурядицами поможет наличие плана «Б», а также следование своим личным принципам, сохранение тактичности.