Гороскоп на 1 сентября: Раки могут обновить интерьер, а Стрельцы провести выходной на природе.

Первый день осени несет с собой трудности в общении или бытовые хлопоты. Найдите в себе силы справиться со всеми навалившимися проблемами.
Прежде чем принимать окончательные решения, вам следует успокоиться и еще раз обдумать все детали. В этом случае вы сможете избежать ошибок, советует «Сегодня».
Овен
Будет неправильно, если виновных в своих семейных проблемах вы станете искать где угодно, только не в себе и собственных поступках.
Телец
Постарайтесь хорошенько отдохнуть и расслабиться – на то вам и дан выходной день. Выбирайте сами, чем бы заняться для релакса.
Близнецы
В этот день вам показано общение со стихией земли и растениями, так что не удивляйтесь, если руки сами потянутся к садовым работам.
Рак
Если вы давно задумывались что-то поменять в своем интерьере, то этот день настал. Только не забудьте посоветоваться с домашними.
Лев
Близкие люди могут спутать все ваши планы. Придется молча покориться, потому что возмущениями вы ничего не измените.
Дева
Можно весь мир изменить к лучшему, но начинать всегда следует с себя. Подумайте, что бы нового вы хотели увидеть в себе?
Весы
Вас ждет разноплановый день, когда настроение может меняться несколько раз по не зависящим от вас причинам.
Скорпион
Вспомните, кого вы могли ненароком обидеть и постарайтесь загладить свою вину. Просто поговорите по душам.
Стрелец
Если вас ничего не держит дома, отправляйтесь на природу и проведите день в общении с друзьями и родными.
Козерог
Постарайтесь побыстрее разобраться с накопившимися за неделю проблемами, чтобы еще осталось время на отдых.
Водолей
Редкий день, когда вы можете позволить себе ничего не делать, а наоборот, предаться праздной и расслабляющей лени.
Рыбы
День хорош для сбора и накопления информации, которая в дальнейшем пригодится вам для обучения и самосовершенствования.