Самые безопасные страны мира: опубликован рейтинг

Первое место в списке заняла столица Японии – Токио, второе – Сингапур, а замыкает тройку лидеров еще один японский город Осака. В десятку вошли Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.

Эксперты оценивали 60 крупных городов мира по 57 показателям. Среди них цифровая безопасность, здравоохранение, безопасная инфраструктура и личная. При этом города Азиатско-Тихоокеанского региона показали высочайшие показатели в безопасной инфраструктуре, здравоохранении и личной безопасности.