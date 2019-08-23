51-летняя певица Валерия выглядит школьницей на новых фотографиях

Валерия могла бы стать коучем по сохранению молодости. Ни одной артистке на нашей эстраде не удается выглядеть настолько свежо, пишет Экспресс газета.
Певица выложила снимки, на которых она позирует в прямой юбке и белой рубашке с рюкзаком за спиной. Валерия выглядит так, словно собралась в институт на пары. Тому, кто не знает, догадаться, что у этой женщины трое взрослых детей, невозможно.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхищаются свежестью и красотой Валерии, в их числе Лариса Вербицкая, Лолита Милявская и муж певицы Иосиф Пригожин. Другие считают, что 51-летней женщине стоило бы одеваться по возрасту и не играть в девочку-припевочку.