51-летняя певица Валерия выглядит школьницей на новых фотографиях

Певица выложила снимки, на которых она позирует в прямой юбке и белой рубашке с рюкзаком за спиной. Валерия выглядит так, словно собралась в институт на пары. Тому, кто не знает, догадаться, что у этой женщины трое взрослых детей, невозможно.