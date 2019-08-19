Пять знаков Зодиака, на представительницах которых чаще всего женятся мужчины

Даже если вы не являетесь представительницей одного из упомянутых ниже знаков Зодиака, помните, что к сердцу каждого мужчины можно подобрать ключ. Ранее мы рассказывали о том, как женить на себе мужчину любого знака Зодиака. Эти знания помогут вам преуспеть в романтических отношениях.

Женщина-Телец

Тельцы женского пола — это самые настоящие королевы бала. По крайней мере, они себя таковыми считают и видят себя весьма притягательными. Эта уверенность в себе привлекает мужчин и заставляет их принимать вызов в любовной игре. Дамы, рожденные под этим знаком, знают психологию мужчин лучше многих других женщин.

Представители сильного пола мечтают о дамах-Тельцах, поэтому на них они женятся очень часто. Даже если дело не доходит до штампа в паспорте, все равно они живут в гражданском браке. Отпускать женщину с такой мощной энергетикой не хочется никому.

Женщина-Рак

У этих людей семейная жизнь стоит в приоритете. Ракам хочется обрести семью и выйти замуж, поэтому на них и женятся очень часто. Девушки и женщины, рожденные под этими звездами, очень добры, неординарны. От них веет душевным теплом, которое для многих мужчин является важным элементом их личности.

На Раков можно положиться, они держат слово и ценят искренность. Любой мужчина, целью которого является создание семьи, абсолютно точно обратит внимание на такую особу женского пола.

Женщина-Дева

Если Дева захотела замуж, то она выйдет замуж. Мужчины женятся на Девах, но не всегда понятно, чем они берут своих избранников. Они сами делают выбор, а мужчины послушно с ними соглашаются. Сила внушения Дев настолько мощна, что с ней могут бороться немногие.

Девам нравятся ответственные и добрые мужчины, а также самодостаточные. Они ценят в них силу и интеллект, умение справляться с трудностями. Женщины, рожденные под этим Знаком, недоступны для большинства представителей сильного пола, поэтому желающих заслужить их расположение всегда довольно много. Мужчин привлекает эта таинственность и особый шарм.

Весы

На Весах мужчины женятся не только чаще всего, но и быстрее всего. Дамы этого Знака — прирожденные кокетки, признанные лидеры в плане флирта. У них очень много ухажеров, так что при выборе мужа есть где разгуляться. Весы не против брака — они любят детей и не боятся познать в любви что-то новое.

Весы — яркие дамочки с изюминкой, которые овладевают мужчинами на раз-два, сражая их наповал своей красотой. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что мужчинам не всегда интересно, что скрывается за этой неземной красотой. Но когда они понимают, что за ней есть добрая душа, их сердце целиком и полностью начинает принадлежать даме-Весам. Также стоит отметить довольно неплохую любовную совместимость Весов почти со всеми другими знаками, что тоже повышает вероятность сознательного создания брака и семьи.

Рыбы

Девушки и женщины, рожденные под этим водным знаком, часто становятся женами из-за их врожденного умения общаться с мужчинами. Они делают это на равных и не боятся заводить новые знакомства. Конечно, у них есть свои особенности, но мужчины любят их из-за того, что с ними очень легко и просто находить общий язык.