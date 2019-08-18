Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 августа

Какой бы простой и беззаботной ни казалась нам жизнь, очень важно присутствие удачи рядом, потому что никогда не знаешь, что скрывается за следующим поворотом. Если следовать рекомендациям астролога, то удача всегда будет с вами, а неприятных жизненных моментов станет меньше.
Также эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться пятью способами привлечения удачи по фэншуй.
Овен
У Овнов наступает период, когда можно подумать о своем будущем, прошлом и настоящем, сопоставить данные и провести анализ своих действий. Также им стоит воспользоваться духовными практиками, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Это касается как сферы любви, так и работы. В делах и в бизнесе Овнам повезет, если они смогут поставить перед собой новые цели и задачи, а также начать двигаться к ним. Необходимо отмести страхи и собрать всю волю в кулак.
Жизненный опыт может спасти Овнов от проблем, но им не стоит обходить стороной и интуицию, которая обострится уже в самом начале недели. Голос сердца может подсказать правильный путь в любой трудной ситуации, поскольку звезды и планеты сейчас в наилучшем расположении духа.
Телец
Пришло время для покупок, но если временно прекратить тратить деньги, это пойдет на пользу кошельку. Сейчас не стоит подписывать никаких важных бумаг, потому что возможен обман со стороны партнеров. Долгосрочное планирование ни к чему хорошему не приведет — лучше заняться текущими делами, которые нет возможности откладывать. Обязанности сейчас превыше всего, а вот амбиции лучше умерить.
Близнецы
На этой неделе звезды помогут Близнецам в поисках новых целей и своего предназначения. Они повысят энтузиазм этих людей и их творческий потенциал. Представителям этого знака будут полезны духовные практики. К сожалению, в эти семь дней не исключено появление новых проблем. Не стоит паниковать при виде неурядиц. Нужно решать их, не слушая советы окружающих.
Только сами Близнецы знают, что лучше для них, а что хуже. Интуиция спасет их от фиаско, причем не раз. Планеты и звезды ближе к концу недели окажутся в небольшом диссонансе, что станет сигналом к самостоятельным действиям. Близнецы не смогут найти своего счастья, если будут постоянно полагаться на помощь других людей.
Рак
В целом, можно не бояться показывать этому миру свои истинные эмоции и делать то, что хочется. Главной задачей представителей этого Знака будет не простое стремление к стабильности, а достижение важных целей. Можно также отправиться за покупками, чтобы приобрести что-нибудь приятное для себя или близкого человека.
Лев
На этой неделе не нужно спешить с принятием важных решений в любой из сфер. Звезды и планеты расположились таким образом, что любой не до конца обдуманный поступок может привести к большим проблемам в делах, бизнесе, в любви и на работе. Привлекать желаемое поможет не грубая сила, не удача, а закон притяжения. Львам нужно мыслить позитивно и оптимистично, не боясь делиться такими мыслями с окружающими.
Некоторым Львам придется выйти из зоны комфорта и начать действовать. Это поможет справиться с апатией и негативными мыслями. Не стоит ждать у моря погоды, особенно в будни. На выходных можно расслабиться и плыть по течению. Позитивный настрой планет поможет Львам найти для себя новое вдохновение, узнать что-то интересное об этом мире и о людях вокруг.
Дева
Планеты активны и создают благоприятные условия для любых новых начинаний. В начале недели желательно сделать уборку по фэншуй, чтобы активизировать позитивные энергетические потоки. Это поможет Девам правильно спланировать дела на будущее и успешно начать новые проекты. Чтобы обезопасить себя, Девам придется сторониться неприятных людей. Новые знакомства пока лучше отложить.
Каждый день этой недели необходимо строить так, чтобы решить все основные проблемы в срок. Конечно, от некоторых неурядиц убежать не получится, но представителям данного знака это и не нужно. Планеты подарят им мотивацию для борьбы с препятствиями, помогут расставить приоритеты. Нужно задавать самим себе правильные вопросы, чтобы получать правильные ответы.
Весы
Секрет успешной недели будет скрываться в деталях. Внимательность — главная палочка-выручалочка представителей этого знака Зодиака. Положительная энергетика будет преобладать над негативной, поэтому в любви Весам тоже улыбнется удача. Можно перейти на новый этап отношений, познакомиться с родителями любимого человека, признаться в любви или съехаться на общей территории.
Скорпион
В амурной сфере звезды советуют не обращаться за советом к посторонним людям, тогда как в делах и в работе командный дух будет очень кстати. Повезет на этой неделе амбициозным Скорпионам, полным сил и энтузиазма. Повысить энергетику и жизненный тонус им помогут физические упражнения, активность и наличие четко поставленных целей.
Эта неделя прекрасно подходит для тех Скорпионов, которые намерены исправить собственные ошибки или провести полномасштабный самоанализ. Жизнь наполнена постоянными взлетами и падениями, но иногда мы не виноваты в своих проигрышах, так что винить себя во всех проблемах нет смысла. Чтобы избавиться от негативных мыслей, можно сменить обстановку.
Стрелец
Стрельцам лучше не терять контроль над ситуацией. Им потребуется больше внимательности и целеустремленности. Самоуверенность — это хорошо, но иногда нужно спускаться с небес на землю. Сейчас как раз такое время, когда не повредит чуть больше осторожности и приземленности в действиях. Также полезно прислушиваться к своему внутреннему голосу — существует пять ситуаций, в которых интуиция является лучшим помощником.
В амурной сфере для Стрельцов полезным станет начало новых отношений, поиск второй половинки. Тем, у кого уже есть партнер, тоже не стоит терять время даром: в конце августа можно перевести отношения на новый уровень. Принимая важные совместные решения, лучше пользоваться здравым смыслом и не позволять импульсивности брать верх над логикой.
Козерог
Козерогов ждут новые возможности, много удачи в финансовой и деловой сферах. Повезет прежде всего тем представителям этого Знака, которые настроены на победу и позитив. Звезды советуют не обращать внимание на различные неприятные мелочи. Если эти люди будут пребывать в хорошем расположении духа, то смогут обогнать всех своих недоброжелателей в погоне за успехом.
Водолей
Эту неделю сложно назвать простой, но Водолеи своего добиться смогут, если научатся правильно расставлять приоритеты. Звезды не советуют им проявлять эгоизм, особенно по отношению к близким и коллегам по работе. В любви и в делах им стоит настроиться на боевой лад. Возможно, что придется кому-то что-то доказывать или отстаивать свое мнение. Вероятность успеха довольно велика.
Есть риск того, что некоторых Водолеев настигнет энергетическое истощение. Бороться с ним придется уже в самом начале недели. Не стоит перегружать себя тяжелой работой. Любые общие дела звезды советуют этим людям строить на доверии. Также пришла пора ограничиться в тратах. Собственный опыт очень важен в период с 19 по 25 число, поэтому малейшие сомнения не будут беспочвенными.
Рыбы
У Рыб на этой неделе ожидается прирост финансовой удачи. При ведении дел можно опираться на свой неординарный ум и интуицию. Также для привлечения благополучия полезно будет воспользоваться специальной мантрой.
Также неделю можно посвятить домашним делам, физической активности, общению с людьми. В нестандартных ситуациях лучше придерживаться здравого смысла. В случае наличия каких-то разногласий с окружающими астролог советует не показывать характер заранее, иначе избежать серьезных конфликтов не получится. Лучше мирно решать споры,