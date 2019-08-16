Вот это новость! Facebook решил, что новая песня Элины Борн - спам

В наши дни социальные медиа являются хорошей платформой для артистов, которые хотят поделиться своим творчеством. Это бесплатно и можно охватить большую аудиторию, так как Интернетом сейчас пользуется большее количество людей, чем тем же телевидением.

Элина Борн не стала исключением и попыталась опубликовать свою новую песню «Kordumatu» на Facebook. Премьера песни состоялась в среду в творческом городке Теллискиви. Как только певица загрузила песню, она получила уведомление от Facebook о том, что песня является спамом и она удалена с платформы.

Но Элина не сдалась и загрузила видео снова.