Пт, 16.08.2019
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Вот это новость! Facebook решил, что новая песня Элины Борн - спам

Elina Born.

ФОТО: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В среду певица Элина Борн представила свою новую песню «Kordumatu» на суд слушателей. А когда она попыталась загрузить композицию в Facebook, платформа "решила", что это спам.

В наши дни социальные медиа являются хорошей платформой для артистов, которые хотят поделиться своим творчеством. Это бесплатно и можно охватить большую аудиторию, так как Интернетом сейчас пользуется большее количество людей, чем тем же телевидением.

Элина Борн не стала исключением и попыталась опубликовать свою новую песню «Kordumatu» на Facebook. Премьера песни состоялась в среду в творческом городке Теллискиви. Как только певица загрузила песню, она получила уведомление от Facebook о том, что песня является спамом и она удалена с платформы.

Но Элина не сдалась и загрузила видео снова.

"Окей, Facebook решил, что это спам, поэтому пришлось загрузить заново", - написала Элина. "Моя новая песня «Kordumatu» уже готова для вас!"

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