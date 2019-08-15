Внучка Софии Ротару покорила красотой улицы Манхэттена

Соня Евдокименко часто появляется в модных столицах, где демонстрирует стильные образы. Так, недавно 18-летняя внучка Софии Ротару покорила Манхэттен ярким нарядом и стройными ногами, пишет Сегодня.
Девушка появилась на улицах Нью-Йорка в лимонном oversize-платье. В этом же наряде Соня Евдокименко уже позировала в Париже, восхищая поклонников стройными ногами. В этот раз внучка Софии Ротару заменила ботильоны стильными босоножками на плоской подошве, украшенными металлическими вставками.
"Привет из Нью-Йорка", – подписала кадр София Евдокименко.
В комментариях подписчики оставляют Соне многочисленные комплименты: "Восхитительная внешность", "Шикарная", "Такая красота не всем дается!".