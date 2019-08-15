Внучка Софии Ротару покорила красотой улицы Манхэттена

Девушка появилась на улицах Нью-Йорка в лимонном oversize-платье. В этом же наряде Соня Евдокименко уже позировала в Париже, восхищая поклонников стройными ногами. В этот раз внучка Софии Ротару заменила ботильоны стильными босоножками на плоской подошве, украшенными металлическими вставками.