Чт, 15.08.2019
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Внучка Софии Ротару покорила красотой улицы Манхэттена

София Ротару с внучкой Софией Евдакименко

ФОТО: Скриншот с Instagram

Соня Евдокименко часто появляется в модных столицах, где демонстрирует стильные образы. Так, недавно 18-летняя внучка Софии Ротару покорила Манхэттен ярким нарядом и стройными ногами, пишет Сегодня.

Девушка появилась на улицах Нью-Йорка в лимонном oversize-платье. В этом же наряде Соня Евдокименко уже позировала в Париже, восхищая поклонников стройными ногами. В этот раз внучка Софии Ротару заменила ботильоны стильными босоножками на плоской подошве, украшенными металлическими вставками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Привет из Нью-Йорка", – подписала кадр София Евдокименко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях подписчики оставляют Соне многочисленные комплименты: "Восхитительная внешность", "Шикарная", "Такая красота не всем дается!".

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