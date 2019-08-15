Девам стоит отдохнуть, а Весам - осторожно обращаться с деньгами: гороскоп на 15 августа

В целом день достаточно удачный и несложный, приятный. Звезды советуют не преувеличивать значения существующих проблем, а к решению актуальных вопросов подходить спокойно, без спешки. Чувствительные особы склонны паниковать из-за пустяков, но более уравновешенные люди помогут им удержаться от опрометчивых поступков и вернуть душевное равновесие, пишет Дворец.
Вообще, день связан со столь позитивными тенденциями, как взаимовыручка, альтруизм, искренний интерес друг к другу. В силу этого налаживаются отношения во многих семьях, разногласия влюбленных утрачивают остроту. Важно также помнить, что новых знакомых сегодня встречают по одежке, поэтому к подбору гардероба и внешнему виду в целом следует отнестись со всей серьезностью.
Овен
Овнам этот день принесет перемены настроения и острые переживания, найти подлинную причину которых не так-то просто. Приходится признать, что представители данного знака получают странное удовольствие от душевных страданий, а вот окружающим ладить с ними оказывается очень трудно. Старайтесь не требовать слишком многого от близких людей и помните, что даже они не всегда могут догадаться о ваших тайных желаниях и надеждах.
Отличный способ взбодриться и обрести обычный оптимизм – это встречи с друзьями и участие в разнообразных светских мероприятиях. Чем больше компания, тем меньше у вас будет желания капризничать и испытывать терпение окружающих.
Телец
Тельцам звезды подготовили немало приятных сюрпризов личного характера. Это отличный день для новых знакомств и начала романтических отношений, любовных признаний и просто отдыха в компании близкого человека. Пойдут на пользу прогулки в лесах и парках, участие в развлекательных мероприятиях на свежем воздухе.
Вам не стоит терять время зря – бездеятельность не лучшим образом сказывается на настроении, порождает малоприятные мысли. Звезды советуют избегать рискованных сделок, не вступать в деловые отношения с новыми знакомыми. День подходит для учебы и интеллектуального труда.
Близнецы
День в целом складывается неплохо, однако сфера романтических отношений находится в зоне влияния негативных тенденций, а потому влюбленным будет непросто избежать ссор. Не очень хорошо день подходит и для новых знакомств, исключения составляют случаи, когда инициаторами их выступают родственники или давние друзья. День подходит для отдыха в кругу семьи.
Во всех отношениях полезной и продуктивной будет любая деятельность творческого характера. Давая волю фантазии, находя применение своему незаурядному интеллектуальному потенциалу, вы усиливаете влияние положительных тенденций, привлекаете удачу.
Рак
У Раков есть шанс провести день спокойно, без суеты и спешки, наслаждаясь хоть и незначительными, но приятными событиями. Это хороший день для небольших поездок и вообще смены обстановки; если дальние странствия вас не привлекают, можно, например, несколько изменить интерьер своего жилища – это поднимет настроение. Для общения с друзьями и романтических встреч отлично подходит вторая половина дня: к этому времени в голове у вас созреют планы, которые чрезвычайно интересно реализовывать в хорошей компании.
Возможно получение известий от дальних родственников или друзей детства. Воспоминания о прошлом натолкнут вас на интересные идеи, так что бороться с ностальгией не стоит.
Лев
Основные проблемы Львов связаны с нежеланием принять исходящую от других инициативу, реализовывать чужие планы. Ваше стремление к самостоятельности и независимости во всем понятно и объяснимо, однако помните, что члены семьи, друзья и любимый человек – это не ваши подчиненные, и каждый из них имеет право на собственные желания и потребности. Толика альтруизма сделает этот день куда более приятным и для вас, и для ваших близких.
Поскольку жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, звезды советуют обратить внимание на разнообразные профилактические процедуры, полезные для организма занятия. День подходит и для светских развлечений, однако слишком увлекаться ими не стоит.
Дева
Девам звезды настоятельно рекомендуют хотя бы ненадолго забыть о заботах и хлопотах – день идеально подходит для отдыха, приятного, пусть и бесполезного, времяпровождения, а также общения с близкими людьми и новыми знакомыми. Очень полезны физические нагрузки, а посещение спортивных мероприятий будет способствовать расширению круга общения.
Отлично день подходит для физического труда на свежем воздухе, сельскохозяйственных работ: тесный контакт с природой настроит вас на позитивно-философский лад, подарит интересные идеи. Звезды также советуют вспомнить о давних планах, в силу каких-то причин оставшихся нереализованными: сегодня у вас есть шанс изменить ситуацию.
Весы
Неоднозначный день. Достаточно сильно влияние негативных тенденций на сферу финансов, поэтому с деньгами звезды советуют обращаться предельно осторожно. Нелегко придется и тем, кто находится в далеких поездках: возможны тоска по дому, желание вернуться в привычную и знакомую обстановку, а также проблемы в отношениях с представителями других культур.
При этом с теми, кто в основном разделяет ваши увлечения и взгляды на жизнь, вы ладите великолепно. Этот день может положить начало романтическим увлечениям между единомышленниками, ранее не замечавшими особой взаимной симпатии. Хороший день для помощи старшим родственникам: ваши усилия не будут напрасными.
Скорпион
Скорпионы преуспеют в любом деле, которым будут заниматься самостоятельно, не рассчитывая на помощь, советы и одобрение окружающих. Это день, когда, преодолевая препятствия, вы проявляете свои лучшие качества, и поводов гордиться собой и своими достижениями будет немало. Можно браться за дела, которые раньше казались безнадежными, заниматься тем, на что вы раньше не решались.
А вот в сфере отношений с окружающими ситуация не столь однозначна. Легко вы ладите лишь с теми, чей авторитет для вас непререкаем; остальные кажутся вам неспособными понять даже самые очевидные вещи. Стремление поучать и наставлять на путь истинный, присущее вам сегодня, выглядит комично и нелепо, и вскоре вы сами поймете, что, пожалуй, общаться с близкими людьми и новыми знакомыми стоит в несколько ином ключе.
Стрелец
Благоприятный день, чуть скучноватый, зато неутомительный и легкий. Сегодня вы верно расставляете приоритеты, отделяете важные дела от второстепенных, а потому легко находите время и для полезных занятий, и для развлечений. Окружающие будут восхищаться не только вашей целеустремленностью, но и способностью желать достижимого и не требовать невозможного.
В личных отношениях наступает период стабилизации. Сегодня вы едва ли захотите тратить силы, завоевывая симпатию тех, кто мало вами интересуется; зато в общении с людьми, искренне к вам расположенными, вы будете чрезвычайно обаятельны и неотразимы.
Козерог
В целом хороший день, но несколько испортить его Козерогам может стремление все усложнять, искать некую тайную подоплеку самых простых событий, скрытый смысл любых высказываний. Между тем, многие вещи действительно так просты, как кажется на первый взгляд, и как только вы это поймете, тучки проблем, собравшиеся на горизонте, немедленно рассеются.
Очень полезно общение с веселыми, жизнерадостными людьми; не осуждайте их за легкомыслие и не сокрушайтесь о том, что некоторые дела остаются несделанными – позитивные эмоции того стоят. Звезды советуют также вспомнить о пользе занятий спортом и активного отдыха: сейчас это как раз то, что вам нужно, чтобы настроение улучшилось.
Водолей
Водолеям звезды советуют быть осмотрительнее в общении с малознакомыми людьми: есть опасность попасть в ловко расставленную ловушку, стать жертвой чужих интриг. Зато близким вы можете доверять безгранично – они не оставят вас без помощи, поддержки и одобрения. Хорошо складываются романтические отношения; нежелательно торопить события, лучше позволить им идти своим чередом – итог будет для вас приятным.
Поездки нежелательны, но при соблюдении осторожности пройдут без неприятных последствий. Можно заниматься мелкими домашними делами, делать небольшие покупки, а вот на значительные проекты любого рода замахиваться пока рановато.
Рыбы
Семейные дела в целом и отношения с родственниками в частности – вот сфера, которая сегодня причиняет Рыбам наиболее серьезное беспокойство. Разногласия усиливаются, конструктивные диалоги легко переходят в ссоры, и есть в этом и доля вашей вины, ведь сегодня на смену вашей обычной гибкости приходит удивительное и не всегда уместное упрямство. Обсуждение и решение важных вопросов лучше отложить.
В остальном же преобладает влияние позитивных тенденций, и день пройдет довольно хорошо. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны, а избежать небольших недомоганий помогут прогулки на свежем воздухе и полноценный отдых.