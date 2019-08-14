Как вы умерли в прошлой жизни согласно знаку Зодиака

Если вы верите в переселение душ, и желаете узнать, каким будет ваш конец, прочите, как вы умерли в прошлой жизни согласно своему знаку Зодиака, пишет Клубер.
Как эти ни прискорбно, но каждый из нас рано или поздно покинет этот мир. С годами человек смиряется с неизбежностью смерти, однако его не перестают тревожить два ключевых вопроса – когда это произойдет, и, главное, как?
Никто не знает доподлинно, как он умрет, однако, определенные предположения на этот счет имеются. Люди, увлеченные эзотерикой, наверняка слышали, что наша неизбежная кончина должна быть очень похожа на смерть в предыдущей жизни.
Поэтому, если вы верите в переселение душ, и желаете узнать, каким будет ваш конец, прочите, как вы умерли в прошлой жизни согласно своему знаку Зодиака. Вероятно, нечто подобное судьба готовит вам и на этот раз.
Овен
Овен очень импульсивный знак, а значит, свою прошлую жизнь он, скорее всего, окончил, с головой бросившись в очередную авантюру. Учитывая, что личности данного знака являются страстными любовниками, велика вероятность, что они встретили свою смерть в результате преступления, совершенного на фоне жгучей страсти. Вспышки ревности или агрессии застилают разум подопечных Марса, а в таком состоянии эти люди, не задумываясь могли пойти на отчаянные шаги, а в итоге оказалась наказаны за это.
Совет астролога: Больше благоразумия и осмысленных действий. Это ваш шанс прожить дольше и умереть менее печально!
Телец
Личности, управляемые Венерой, славятся своим трудолюбием. Это истинные трудоголики, которые трудились всю жизнь, совершенно не жалея себя. Поэтому свой путь на Земле Тельцы, вероятнее всего, закончили на трудовом поприще, умерев от переутомления или заболеваний, вызванных отсутствием передышки. А вообще, многие Тельцы в прошлой жизни с успехом дожили до преклонных лет и умерли от старости, так как старались избегать крайностей.
Совет астролога: вы также имеет все шансы умереть от старости. Главное, не забывать об отдыхе и стараться умеренно питаться.
Близнецы
Своим острым языком Близнецы нажили немало врагов за свою жизнь, а потому вероятнее всего, свою прошлую жизнь эти личности окончили после коварного удара одного из недругов. К тому же, личности, управляемые Меркурием, во все времена отличались авантюризмом, а значит, могли найти свою кончину на войне, в составе завоевателей или колонизаторов, а то и в притоне, среди бандитов и таких же авантюристов разных мастей.
Совет астролога: желая прожить дольше, старайтесь держать язык за зубами и соизмерять свои возможности, не соглашаясь на безнадежные авантюры.
Рак
Как в этой, так и в прошлой жизни Раки, вероятнее всего, занимались опекой и спасением людей. Смерть могла настигнуть их в воде, во время спасения утопающего, или в пылающем доме, из которого они выносили задыхающихся людей. Эти люди во все времена готовы на самопожертвование, если этим они могут спасти чью-то жизнь. Помимо этого, Рак мог погибнуть из-за банальной наивности, а все потому, что часто принимал услышанное за правду, попадая в расставленную ловушку.
Совет астролога: Чтобы прожить до глубоких лет соизмеряйте свои силы, перед тем как бросаться на помощь другим людям. А еще, перестаньте слепо доверять окружающим.
Лев
Львы – яркие личности, а значит, в прошлой жизни они могли умереть героически, выполняя важную миссию. А может быть, они были убиты за правду, отстаивая не только свою позицию, но и счастье людей, живущих рядом со Львами. В любом случае таким личностям было сложно дожить до старости по причине своей вспыльчивости и острого языка. Но можете не сомневаться, смерть Льва в прошлой жизни стала резонансным событием, которое всколыхнуло умы многих людей.
Совет астролога: Львам нет смысла что-либо советовать. Эти личности идут своим путем и живут согласно собственному кодексу чести, а значит, лишь Вселенная знает, сколько им отмерено, и где Львы найдут свой конец.
Дева
В прошлой жизни личности знака Дева постоянно стремились достичь невероятных высот, чтобы поразить окружающих и получить свою долю уважения и славы. Поэтому, вероятнее всего, они так и не дожили до старости, погибнув, карабкаясь на вершину горы, или пытаясь в одиночку переплыть океан. Кроме того, у Дев слишком сильно развито чувство соперничества. С большой долей вероятности они могли пасть от руки более сильного и ловкого соперника, с которым вступили в смертельную схватку.
Совет астролога: чтобы прожить как можно дольше, ваш разум должен преобладать над эмоциями. А еще следует помнить, что главный ваш соперник – вы сами! Поэтому прекратите соперничать с окружающими.
Весы
Весы личности своеобразные, которые во все времена считали себя умнее других. В прошлой жизни подопечные Венеры умело избегали конфликтов и опасных ситуаций, что, безусловно, помогло им прожить дольше сверстников. Однако нежелание Весов посещать врачей и уверенность в том, что они сами способны помочь себе, сыграло с ними злую шутку. Вероятно, подопечные Венеры умерли от болезни, с которой не обращались к специалистам.
Совет астролога: Не считайте себя умнее других. Забота о собственном здоровье, вкупе с отсутствием заносчивости, поможет вам прожить дольше и встретить счастливую старость.
Скорпион
С большой долей вероятности Скорпионы в прошлой жизни занимались темными делами и тревожили потусторонние силы, которые в конечном итоге наказали их за такую беспечность. А еще, нельзя не учесть несносный характер Скорпиона, который всегда ищет конфликта, будто дразня смерть. Вполне возможно, дерзость и наглость подопечного Марса была наказана человеком, которого Скорпион, не задумываясь о последствиях, оскорбил или унизил.
Совет астролога: продолжительность вашей жизни зависит не столько от здоровья, сколько от отношения к окружающим людям. Будьте добрее и жизнь будет долго улыбаться вам!
Стрелец
Неугомонный Стрелец в прошлой жизни, скорее всего, так и не увидел старости. Он сгинул на чужбине, открывая для себя новые, малоизведанные страны и сталкиваясь с неизвестными для себя культурами. Однако имеется и другой, не менее романтичный финал. Многие Стрельцы, обладая авантюрным характером, окончили свою жизнь в тюремных застенках или были убиты во время совершения преступления.
Совет астролога: Стрельцу нужно понять, что за все в жизни нужно платить. С таким пониманием и жить легче, и прожить можно существенно дольше.
Козерог
Козероги – личности запасливые, а потому в прошлом воплощении этого скрягу могли запросто убить нечистые на руку люди, которые прознали о богатстве Козерога. Если же личности, управляемые Сатурном не попались в лапы бандитов, они могли спокойно дожить до преклонных лет и умереть скуки. Просто в старости с нудным и заносчивым Козерогом уживаться невероятно сложно.
Совет астролога: Поставив перед собой цель – помогать людям и быть с ними более дружелюбными, вы добавите себе как минимум 10 лет жизни.
Водолей
Бунтарь до мозга костей, Водолей в прошлой жизни, скорее всего, погиб на баррикадах, в полной уверенности, что борется за правое дело и выступает от именно всего народа. Не исключено также, что подопечного Урана сгубила банальная беспечность, ведь Водолеи никогда не заботились о себе и легко могли подхватить смертельную болезнь в очередном путешествии или в процессе бродяжничества.
Совет астролога: Забота о себе – гарантия того, чтобы проживете счастливую и жизнь без болезней, и еще долго будете радовать своим присутствием родных и близких.
Рыбы
Депрессивные представители знака Рыбы в прошлой жизни вполне могли наложить на себя руки из-за неразделенной любви или по другому обидному поводу. Хотя есть вероятность, что жизнь подопечных Нептуна могла оборваться по мистическим обстоятельствам, ведь Рыбы верят в магию и много времени уделяют изучению чернокнижных обрядов. Наконец, Рыбы могли попросту стать жертвами насилия, ведь их депрессивная натура притягивает агрессивных личностей.
Совет астролога: Научитесь радоваться жизни и больше верьте в собственные силы. Позитив добавит вам не только радости жизни, но и сделает ее более продолжительной!