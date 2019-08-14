Как вы умерли в прошлой жизни согласно знаку Зодиака

Как эти ни прискорбно, но каждый из нас рано или поздно покинет этот мир. С годами человек смиряется с неизбежностью смерти, однако его не перестают тревожить два ключевых вопроса – когда это произойдет, и, главное, как?

Никто не знает доподлинно, как он умрет, однако, определенные предположения на этот счет имеются. Люди, увлеченные эзотерикой, наверняка слышали, что наша неизбежная кончина должна быть очень похожа на смерть в предыдущей жизни.

Поэтому, если вы верите в переселение душ, и желаете узнать, каким будет ваш конец, прочите, как вы умерли в прошлой жизни согласно своему знаку Зодиака. Вероятно, нечто подобное судьба готовит вам и на этот раз.

Овен

Овен очень импульсивный знак, а значит, свою прошлую жизнь он, скорее всего, окончил, с головой бросившись в очередную авантюру. Учитывая, что личности данного знака являются страстными любовниками, велика вероятность, что они встретили свою смерть в результате преступления, совершенного на фоне жгучей страсти. Вспышки ревности или агрессии застилают разум подопечных Марса, а в таком состоянии эти люди, не задумываясь могли пойти на отчаянные шаги, а в итоге оказалась наказаны за это.

Совет астролога: Больше благоразумия и осмысленных действий. Это ваш шанс прожить дольше и умереть менее печально!

Телец

Личности, управляемые Венерой, славятся своим трудолюбием. Это истинные трудоголики, которые трудились всю жизнь, совершенно не жалея себя. Поэтому свой путь на Земле Тельцы, вероятнее всего, закончили на трудовом поприще, умерев от переутомления или заболеваний, вызванных отсутствием передышки. А вообще, многие Тельцы в прошлой жизни с успехом дожили до преклонных лет и умерли от старости, так как старались избегать крайностей.

Совет астролога: вы также имеет все шансы умереть от старости. Главное, не забывать об отдыхе и стараться умеренно питаться.

Близнецы

Своим острым языком Близнецы нажили немало врагов за свою жизнь, а потому вероятнее всего, свою прошлую жизнь эти личности окончили после коварного удара одного из недругов. К тому же, личности, управляемые Меркурием, во все времена отличались авантюризмом, а значит, могли найти свою кончину на войне, в составе завоевателей или колонизаторов, а то и в притоне, среди бандитов и таких же авантюристов разных мастей.

Совет астролога: желая прожить дольше, старайтесь держать язык за зубами и соизмерять свои возможности, не соглашаясь на безнадежные авантюры.

Рак