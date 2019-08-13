Кети Топурия закрутила новый роман после разрыва с Гуфом

Так, на официальной странице в Инстаграм певица поделилась романтичным снимком, где держит за руку нового бойфренда. Публикацию Топурия сопроводила эмодзи в виде сердца, чтобы у ее поклонников не осталось сомнений в том, что солистка «А-студио» снова влюблена и счастлива.

Тех же, кто думает, что Топурия воссоединилась с Гуфом, который изменил ее с участницей «Дома-2», ждет разочарование. Рэпер сейчас отдыхает в Израиле со своими друзьями. Так что предположениям о том, что пара скоро снова будет вместе, похоже, не суждено сбыться.

ФОТО: Скриншот с Instagram