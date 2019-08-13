Кети Топурия закрутила новый роман после разрыва с Гуфом

Кети Топурия, как и другие звезды, проводит отпуск за границей. Певица отдыхает в Италии, откуда публикует не только фотографии себя в купальнике, но и кадры с новым возлюбленным, пишет Экспресс газета.
Так, на официальной странице в Инстаграм певица поделилась романтичным снимком, где держит за руку нового бойфренда. Публикацию Топурия сопроводила эмодзи в виде сердца, чтобы у ее поклонников не осталось сомнений в том, что солистка «А-студио» снова влюблена и счастлива.
Тех же, кто думает, что Топурия воссоединилась с Гуфом, который изменил ее с участницей «Дома-2», ждет разочарование. Рэпер сейчас отдыхает в Израиле со своими друзьями. Так что предположениям о том, что пара скоро снова будет вместе, похоже, не суждено сбыться.
Более того, нового ухажера Кети уже познакомила с четырехлетней дочерью Оливией, рожденной в браке певицы с бизнесменом Львом Гейхманом. Девочка вместе со своей звездной мамой сейчас также отдыхает на море.