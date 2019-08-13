Вт, 13.08.2019
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  • Самая сексуальная модель Великобритании снялась обнаженной. Фанаты едва не потеряли дар речи!

Самая сексуальная модель Великобритании снялась обнаженной. Фанаты едва не потеряли дар речи!
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Demi Rose

ФОТО: Instagram

24-летняя известная британская модель в очередной раз обрадовала своих верных поклонников новой и стильной фотосессией. Но, как водится, мало кто обратил внимание на художественную ценность проекта.

Популярная модель купальников Деми Роуз последние несколько недель проводит в вояже по теплым странам. Сейчас девушка отдыхает на Бали, где и были сделаны новые горячие снимки. На них обнаженная Деми сидит в ванне, наполненной водой, по поверхности которой плавают цветы и лепестки роз.

Смотри фото здесь!

Чтобы сохранить снимки хотя бы на грани, но все же приличия, девушка прикрыла грудь руками. Фото Деми подписала так:

Настоящая красота — это не сияние лица, а сердца!

Фанаты сразу поддержали мудрые слова девушки, а также не забыли пройтись по ее потрясающему фотосету.

Я сейчас совершенно точно сконцентрировался в районе твоего сердца!

Красивое лицо — не главное, сказала самая красивая женщина на свете...

Вы меня простите, но эти фотки просто огонь!

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