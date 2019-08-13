Самая сексуальная модель Великобритании снялась обнаженной. Фанаты едва не потеряли дар речи!

Популярная модель купальников Деми Роуз последние несколько недель проводит в вояже по теплым странам. Сейчас девушка отдыхает на Бали, где и были сделаны новые горячие снимки. На них обнаженная Деми сидит в ванне, наполненной водой, по поверхности которой плавают цветы и лепестки роз.