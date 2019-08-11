Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в ближайшее время нужно быть начеку

Весы

Представителям этого Знака всегда очень важно хорошо выглядеть в глазах окружающих их людей. Именно желание угодить всем сыграет с ними плохую шутку. Астролог советует Весам набраться наглости и игнорировать мнение окружающих - только это поможет справиться им с ударами судьбы и выйти победителями из всех сложных ситуаций.

Скорпион

Несмотря на свой тяжеловатый характер и показную грубость, Скорпионам свойственно привязываться к людям. И даже их жало не всегда способно защитить от волков в овечьей шкуре. Астролог советует Скорпионам повнимательнее отнестись к своему окружению - ведь именно друзья могут нанести удар из-под тишка. А оправляться от этого им придется долго и мучительно.

Рак

Эти интроверты живут в своем придуманном и излишне идеализированном мире, что часто мешает им видеть, что же происходит на самом деле. Именно столкновение с реальностью вскоре сможет стать для них ледяным душем и повергнуть их в шок. Дабы настоящий мир не стал для них поводом впасть в депрессию, Ракам следует почаще выглядывать из-под своего панциря.

Козерог