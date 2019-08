Концерт Наргиз в Юрмале не состоится: певица перестала выходить на связь

View this post on Instagram

Сообщаем, что к настоящему моменту истек срок официального ответа Наргиз на запрос от 07 августа 2019 года о подтверждении участия певицы в концертах в городах Юрмала - 20 августа, Московская область, Красногорск - 23 августа и Чайковский - 31 августа. ⠀ На основании этой информации мы вынуждены констатировать, что концерты не состоятся. Ранее в виду таких же обстоятельств, лейбл также не мог гарантировать её присутствие на заявленных концертах в Воронеже и Ростове-на-Дону. ⠀ Обращаем внимание, что это не первый случай игнорирования нашего запроса певицей Наргиз и ее менеджеров о подтверждении участия в концертах. ⠀ Все коммуникации о гастролях с артисткой ведутся в юридическом поле, так как лейбл несет ответственность перед организаторами концертов и слушателями. Также в предыдущем посте мы предложили Наргиз подтвердить ее участие в указанных выше концертах любым способом, в том числе в ее инстаграме. Никакой информации мы вновь не получили. ⠀ Важно также отметить, что никакого официального запрета на публичное исполнение произведений на даты запланированных концертов 08 и 10 августа со стороны Максима Фадеева не было. ⠀ Мы подтверждаем, что направляли Наргиз шаблон такого соглашения для ознакомления, который не был подписан М.Фадеевым. Однако, в свете последних событий сообщаем, что данный документ будет подписан. ⠀ Мы сожалеем, что концерты сорваны и слушатели не увидели выступления Наргиз.