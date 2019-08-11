Концерт Наргиз в Юрмале не состоится: певица перестала выходить на связь

На своей странице в Instagram лейбл сообщает, что в срыве концертов виновата сама певица, которая так и не вышла на связь с администрацией компании.

Кроме того, она официально не уведомила о своем решении проводить ли остальные августовские мероприятия.

"Сообщаем, что к настоящему моменту истек срок официального ответа Наргиз на запрос от 07 августа 2019 года о подтверждении участия певицы в концертах в городах Юрмала - 20 августа, Московская область, Красногорск - 23 августа и Чайковский - 31 августа.

На основании этой информации мы вынуждены констатировать, что концерты не состоятся", - написано на странице лейбла.

Ранее с выступлениями в Воронеже и Ростове-на-Дону произошло тоже самое.

"Обращаем внимание, что это не первый случай игнорирования нашего запроса певицей Наргиз и ее менеджеров о подтверждении участия в концертах."

⠀

Сейчас все коммуникации о гастролях с артисткой ведутся через юристов. Руководство лейбла просило уведомить об участии в концертах, пусть даже через соцсети, но это не было сделано.

Также оказалось, что Максим Фадеев не запрещал Наргиз петь его песни.

"Важно также отметить, что никакого официального запрета на публичное исполнение произведений на даты запланированных концертов 08 и 10 августа со стороны Максима Фадеева не было", - отметили на лейбле.

Ранее Наргиз отправлялся шаблон данного соглашения для ознакомления и теперь документ обязательно будет подписан.

Руководство MALFA сожалеет о происходящем.