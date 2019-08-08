Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых подстерегает опасность в августе

Первому знаку Зодиака, которому, по словам Павла Глобы, следует проявить максимум осторожности, является Рак. На них в августе обрушится целый поток сложностей и даже опасностей.

Павел Глоба советует Ракам действовать трезво и проявить расчет, ни в коем случае не поддаваться эмоциям. Держите себя в руках и принимайте решения взвешенно. Тогда вы сможете избежать многих проблем, которые готовит этот неблагоприятный для вас период.

Среди знакомых может проявиться ненадежный человек, который предаст вас. Также астролог не исключает финансовые трудности и разочарования.

Неудачи могут коснуться и семейных отношений. Специалист по звездам предостерегает от ссор с близкими людьми. Тем не менее, этот период закончится рано или поздно, поэтому постарайтесь просто пережить его с холодной головой.

Еще одним знаком Зодиака, которому будет сложно избежать опасностей в августе 2019 года, является знак Рыб. Эти люди будут склонны к депрессиям из-за обилия неприятных событий, которые будут поджидать вас буквально за каждым поворотом.

По словам Павла Глобы, в этот период причиной всех своих бед станут сами Рыбы, которые будут склонны совершать спонтанные поступки, не заботясь о чувствах других.