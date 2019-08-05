Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поразила элегантным образом

Совсем недавно Юлия отметила день рождения – ей исполнилось 36 лет. При этом подписчики артистки отмечают, что знаменитость выглядит моложе своего возраста.

Юлия не перестает восхищать поклонников своими стройными формами. Она признается, что не придерживается строгой диеты. Михалкова спокойно может позволить себе съесть даже что-то не слишком полезное, но всегда отрабатывает вредную еду в спортзале. Активный образ жизни помогает ей сохранять стройность.

На днях Михалкова предстала перед поклонниками в неожиданном образе. На фотографии артистка позировала в очень красивом и нежном платье. «Вы так прекрасны!», «Очень нежное фото», «Женственно», «для меня Вы одна из самых красивых женщин мира», «Красивое платье, вам так идет», - пишут в комментариях пользователи. К слову, Юлия также любит позировать ив более откровенных нарядах и демонстрировать стройную фигуру в купальниках, однако в последнее время артистка предпочитает носить более элегантные наряды.