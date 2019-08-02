Многодетная мать Оксана Самойлова разозлила поклонников слишком откровенным купальником

Естественно, Оксана старается чуть ли не каждый день радовать поклонников новыми фотографиями и видео из отпуска, а особенно активно она позирует в купальниках. Несмотря на то, что Оксана — мать троих детей, она сохранила идеальную фигуру, которую очень любит демонстрировать.

В микроблоге Самойловой можно найти много снимков в откровенных нарядах и бикини, но последняя ее фотография в откровенном купальнике разозлила поклонников, которые считают, что Оксана забыла, что является матерью и вообще подает детям плохой пример.

«Зачем оголять это место? Ужасно смотрятся кости», «Только подчеркнули свою худобу», «И это многодетная мать...» — возмущаются подписчики Оксаны.