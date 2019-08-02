Многодетная мать Оксана Самойлова разозлила поклонников слишком откровенным купальником

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова недавно улетела на отдых в Майами вместе с мужем и тремя дочерьми. Отметим, что звездное семейство посещает Майами каждый год, это одно из их излюбленных мест для отдыха, пишет Экспресс газета.
Естественно, Оксана старается чуть ли не каждый день радовать поклонников новыми фотографиями и видео из отпуска, а особенно активно она позирует в купальниках. Несмотря на то, что Оксана — мать троих детей, она сохранила идеальную фигуру, которую очень любит демонстрировать.
В микроблоге Самойловой можно найти много снимков в откровенных нарядах и бикини, но последняя ее фотография в откровенном купальнике разозлила поклонников, которые считают, что Оксана забыла, что является матерью и вообще подает детям плохой пример.
«Зачем оголять это место? Ужасно смотрятся кости», «Только подчеркнули свою худобу», «И это многодетная мать...» — возмущаются подписчики Оксаны.
Впрочем, Самойлова на критику уже внимания давно не обращает и считает, что материнство не является поводом не носить откровенные вещи, если фигура позволяет.