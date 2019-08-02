Константин Богомолов – Ксении Собчак: «Я тебя люблю»

Константин Богомолов и Ксения Собчак с каждым днем раскрывают подробности своих отношений. Впрочем, пара до сих пор старается не проявлять нежных чувств на публике, а в микроблоге их совместные снимки долгое время оставались редкостью.

Однако летний отпуск, очевидно, изменил их взгляды. Теперь влюбленные все чаще делятся с поклонниками романтическими моментами. А сегодня режиссер и вовсе решил рассказать поклонникам, как дорога ему Ксения. Мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети короткий видеоролик с избранницей. В очередной раз восхищенный ее красотой, Константин не сдержался и кратко подписал кадр: «Я люблю тебя».

Это стало первым признанием Богомолова перед общественностью. Поклонники остались в восторге от неожиданного поступка режиссера. «На всю страну так заявить, дорогого стоит», «Как это мило!» — пишут пользователи. Многие отметили, что такая женщина, как Собчак действительно достойна любви: «Она просто красавица, твоя тургеневская Ксения. Как это здорово, когда на свете случается встретиться двум талантливым, ярким людям и полюбить на всю вселенную», — похвалили поклонники.

Пока не известно, как отреагировала на трогательную публикацию режиссера сама Ксения. Ранее мужчина уже отмечал достоинства возлюбленной, но с точки зрения профессиональных качеств. «Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая», — говорил Богомолов.

В последний раз Собчак говорила о своих чувствах к избраннику в микроблоге 23 июля, когда тот отмечал день рождения. Она показала ролик, на котором обнимала Константина, прогуливаясь по курортному городу. Влюбленные сохраняли молчание в кадре, но в конце телеведущая нежно поцеловала возлюбленного в щеку. Собчак объясняла подобную сдержанность, желанием спокойно строить личную жизнь. «Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения», — говорила телезвезда.