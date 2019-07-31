Принц Гарри отказался заводить много детей из-за экологического кризиса

Меган Маркл впервые стала мамой 6 мая, у нее родился сын Арчи. Спустя два месяца малыш прошел обряд крещения. Меган находится в декрете и сама ухаживает за ребенком, лишь изредка выходя в свет, пишет Экспресс газета.
Британцы считают, что Меган и Гарри не станут затягивать со вторым ребенком. По слухам, Гарри уговорил супругу родить второго малыша в ближайшее время, а вот врачи настоятельно рекомендуют Меган подумать о здоровье и не рожать в ближайшие несколько лет.
Тем временем в Сети появился анонс нового номера британского Vogue, редактором которого стала Меган. На страницах журнала появилась беседа принца Гарри с известным британским приматологом, этологом и антропологом Джейн Гудолл.
Они обсудили сложную экологическую ситуацию в мире, а также затронули и личные темы. Так, Гарри заявил, что у них с Меган будет максимум двое детей.
«Максимум двое детей! Кажется, люди — это единственный вид на этой планете, который считает, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно же, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения. Каждому из нас важно это помнить», — отметил Гарри.