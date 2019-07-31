Принц Гарри отказался заводить много детей из-за экологического кризиса

Британцы считают, что Меган и Гарри не станут затягивать со вторым ребенком. По слухам, Гарри уговорил супругу родить второго малыша в ближайшее время, а вот врачи настоятельно рекомендуют Меган подумать о здоровье и не рожать в ближайшие несколько лет.

Они обсудили сложную экологическую ситуацию в мире, а также затронули и личные темы. Так, Гарри заявил, что у них с Меган будет максимум двое детей.

«Максимум двое детей! Кажется, люди — это единственный вид на этой планете, который считает, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно же, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения. Каждому из нас важно это помнить», — отметил Гарри.