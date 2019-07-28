С магией или без? Эстонская ведьма Мэрилин Керро отпраздновала день рождения сына

В конце июня сыну известной ведьмы Мэрилин Керро исполнилися год. На своей странчике в Instagram счастливая мать несколько дней назад опубликовала коллаж из фотографий со дня рождения.
Год назад многократная финалистка магического проекта канала ТНТ «Битва экстрасенсов» впервые стала мамой, родив своему избраннику из Норвегии Марку Александру Хансену сына, которого назвали Кайус. Ясновидящая говорит, что мальчик полностью изменил ее жизнь.
Недавно Limon.ee писал, что Мэрилин Керро беременна вторым ребенком.