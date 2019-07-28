Вс, 28.07.2019
Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • С магией или без? Эстонская ведьма Мэрилин Керро отпраздновала день рождения сына

С магией или без? Эстонская ведьма Мэрилин Керро отпраздновала день рождения сына

Мэрилин Керро со своим избранником

ФОТО: Instagram

В конце июня сыну известной ведьмы Мэрилин Керро исполнилися год. На своей странчике в Instagram счастливая мать несколько дней назад опубликовала коллаж из фотографий со дня рождения. 

Год назад многократная финалистка магического проекта канала ТНТ «Битва экстрасенсов» впервые стала мамой, родив своему избраннику из Норвегии Марку Александру Хансену сына, которого назвали Кайус. Ясновидящая говорит, что мальчик полностью изменил ее жизнь.

Коллаж из фотографий со дня рождения сына Мэрилин Керро

ФОТО: Instagram

Недавно Limon.ee писал, что Мэрилин Керро беременна вторым ребенком.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ