Астропрогноз на август 2019 года для всех знаков Зодиака

Последний месяц лета очень важен для всех нас, потому что он обладает особой энергетикой. Необходимо учитывать переменчивое настроение звезд и планет, чтобы август прошел удачно, пишет Dailyhoro.
Большинство планет изменит свое положение в августе, что говорит о приближении больших перемен. В конце лета активность космических объектов станет очень высокой, из-за чего обстановка в той или иной сфере жизни может измениться кардинально. Данный астропрогноз поможет вам выбрать верный путь.
Овен
Овнам удастся изменить свою жизнь, в чем им поможет удивительно удачное положение планет. Главные планеты для представителей этого Знака сосредоточатся во Льве. Период до 17 августа будет крайне продуктивным, удачным для работы и любых важных дел. Астрологи отмечают, что Овнам можно показать при необходимости свой характер, ответив недоброжелателям на их выпады.
С 17 по 22 августа в жизни Овнов наступит небольшой диссонанс и дисгармония, но 23 числа Солнце и Марс снова окажутся в одном Знаке Зодиака — в Деве. Это означает, что конец лета Овнам стоит посвятить отдыху. Полезными станут духовные практики, любимые занятия, поиск новых увлечений и источников счастья.
Телец
Для Тельцов будет одно важное изменение в энергетике планет, которое произойдет 21 августа. Планеты станут чуть менее позитивными, что означает необходимость в осторожности в конце месяца. Негативные изменения произойдут в любовной сфере, потому что людям этого Знака будет сложнее производить первое впечатление на противоположный пол.
Самый благоприятный период будет с 14 по 20 августа. В это время Тельцы смогут совладать со своими страхами и разрешить все возможные недоразумения. В целом август станет удачным временем для работы и активных действий в финансовой сфере.
Близнецы
До 10 августа представителям данного Знака стоит сфокусировать внимание на делах, касающихся семьи, дружбы, любви. Можно проявлять активность в поисках второй половинки или укреплении уже существующих отношений. Астрологи советуют быть максимально уступчивыми и внимательными к мнению и чувствам любимого человека. Это время романтики и тепла.
11 августа произойдут небольшие изменения в энергетике планет, которые будут означать, что пришло время сосредоточиться на рабочих делах. Очень благоприятное и позитивное время для любых новых начинаний и самоанализа наступает 29 числа. Конец лета для Близнецов окажется очень ярким и интересным.
Рак
До 10 августа включительно Вселенная не будет преподносить Ракам ничего нового, но с 11 числа Юпитер перестанет быть ретроградным. С этого дня начнется очень благоприятный период, который можно посвящать любым важным делам. С 14 августа появится дополнительная мотивация, так как другие важные планеты тоже станут более позитивными.
В целом в августе желательно не перекладывать ответственность на других людей. Это поможет сохранить и укрепить свой авторитет. Во второй половине месяца могут появляться новые идеи, которые поспособствуют карьерному росту и увеличению дохода.
Лев
До 22 августа Львам будет везти практически во всех жизненных аспектах. После 22 числа звезды и планеты немного сдадут позиции, из-за чего Львам придется тратить больше времени и сил на привычные дела. Это не значит, что работа и домашние хлопоты перестанут приносить удовлетворение. Просто будет уходить чуть больше времени на то, чтобы справиться со всеми задачами.
Львам придется усилить свою энергетику в конце лета. Для этого можно стать активнее физически, окружить себя приятными людьми или уйти в долгожданный отпуск, если все лето не получалось это сделать. Окунаться с головой в работу не стоит: лучше посвятить больше времени семье, родителям, друзьям, второй половинке.
Дева
Этот месяц для Дев будет вполне стабильным. Представителям данного Знака Зодиака стоит воспользоваться советами экстрасенсов о том, как начинать каждую новую неделю позитивно. Очень многое будет зависеть именно от настроения и мотивации, которые обновляются в начале каждой недели.
Чтобы удача не покидала Дев, им стоит пойти на примирение с врагами и недоброжелателями, а также с близкими людьми. В трудные и неоднозначные моменты стоит проявлять стремление к поиску компромиссов, доброту и порядочность. Люди по достоинству оценят доброту Дев и ответят им тем же. В некоторых важных вопросах понадобится решительность. Речь может идти о поисках второй половинки или о начале новых проектов в бизнесе и на работе.
Весы
Весам необходимо понять, чего они хотят от жизни. Благо, что планеты и звезды в августе для них станут очень позитивными. Продлится идиллия до 20 августа включительно. Далее энергетика планет начнет немного сдавать, из-за чего Весы могут почувствовать недомогание. У них начнутся резкие перепады настроения, может пропасть энтузиазм.
Внеплановые изменения могут ожидать представителей этого Знака в финансовой сфере. Тут Весам придется изрядно постараться, чтобы остаться на плаву. Астрологи рекомендуют остерегаться необдуманных решений. Лучше избегать ошибок, особенно связанных с договорами, ценными бумагами и деловыми обязательствами, потому что юридические проблемы будут решаться крайне тяжело.
Скорпион
12 августа Уран станет ретроградным. Это большое событие в астрологическом мире, которое отразится на жизни Скорпионов неоднозначно. До 12 августа всё будет прекрасно, потому что положение планет поспособствует смене обстановки, позитивным переменам в карьере, поиску новой мотивации.
Вторая половина августа отметится некоторыми любовными и деловыми переворотами, позитивными преображениями и неприятными случайностями. В любви настанет время регресса, неуверенности. Чтобы удержать позиции, представителям этого Знака потребуется желание быть для окружающих положительным примером во всем.
Стрелец
Август — время перемен в любви и делах. Астрологи полагают, что представителям этого Знака придется встретиться с противостоянием в лице врагов и недоброжелателей. Они могут использовать любые средства для того, чтобы добиться своего.
Некоторые конфликты могут начаться и в любовной сфере. Вторая половинка потребует к себе большего внимания и заботы. Это нормально, поэтому подобные требования стоит воспринимать позитивно. Звезды и планеты активизируют интуицию Стрельцов, так что в трудные минуты им следует прислушиваться к голосу своего сердца.
Козерог
У Козерогов начинается период, когда стоит сосредоточиться на самом главном. Для кого-то это могут быть любовные или семейные дела, а кому-то захочется преуспеть в финансовой сфере и на работе. Главное — правильно бороться со стрессами, тревогой и усталостью, которые могут появляться время от времени с 12 августа.
Козероги станут более чувствительными во второй половине месяца, из-за чего могут воспринимать проблемы менее стойко. Им стоит проявить независимость и самодостаточность во всех жизненных направлениях, чтобы успешно преодолеть трудности и выйти на новый этап развития.
Водолей
У Водолеев переломных моментов в августе будет два. Первый — 18 августа. До этого момента представителям данного Знака лучше фокусироваться на домашних делах и семейной жизни, поисках второй половинки. С 18 числа можно смело уходить с головой в тяжелую работу и поиски энтузиазма и мотивации.
Второй переломный момент — 29 число. Последние три дня месяца Водолеям необходимо будет работать над собой и заниматься самоанализом. У них появится новое вдохновение, оптимизм, расширятся возможности благодаря повышенной интуиции и эмпатии. Мир откроет перед ними новые возможности, но стоит помнить, что для открытия новых дверей сначала нужно закрыть старые.
Рыбы
Рыбам последний месяц лета принесет много позитива. Положительный момент заключается в избавлении Юпитера от ретроградности 11 числа. До этого дня Рыбам придется тратить довольно много энергии, чтобы остаться на плаву. С 11 августа эти люди станут намного активнее, позитивнее и трудолюбивее.
До 21 августа Рыбам будет везти в любви, а в конце лета астрологи рекомендуют им почаще бывать в уединении. Стоит бороться с ревностью и завистью, которые разрушают любые позитивные чувства. Также важно восстановить жизненную энергию перед началом осени. Для этого можно заняться спортом, начать цикл физических упражнений, больше двигаться.