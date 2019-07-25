Астропрогноз на август 2019 года для всех знаков Зодиака

Львам придется усилить свою энергетику в конце лета. Для этого можно стать активнее физически, окружить себя приятными людьми или уйти в долгожданный отпуск, если все лето не получалось это сделать. Окунаться с головой в работу не стоит: лучше посвятить больше времени семье, родителям, друзьям, второй половинке.

Дева

Этот месяц для Дев будет вполне стабильным. Представителям данного Знака Зодиака стоит воспользоваться советами экстрасенсов о том, как начинать каждую новую неделю позитивно. Очень многое будет зависеть именно от настроения и мотивации, которые обновляются в начале каждой недели.

Чтобы удача не покидала Дев, им стоит пойти на примирение с врагами и недоброжелателями, а также с близкими людьми. В трудные и неоднозначные моменты стоит проявлять стремление к поиску компромиссов, доброту и порядочность. Люди по достоинству оценят доброту Дев и ответят им тем же. В некоторых важных вопросах понадобится решительность. Речь может идти о поисках второй половинки или о начале новых проектов в бизнесе и на работе.

Весы

Весам необходимо понять, чего они хотят от жизни. Благо, что планеты и звезды в августе для них станут очень позитивными. Продлится идиллия до 20 августа включительно. Далее энергетика планет начнет немного сдавать, из-за чего Весы могут почувствовать недомогание. У них начнутся резкие перепады настроения, может пропасть энтузиазм.

Внеплановые изменения могут ожидать представителей этого Знака в финансовой сфере. Тут Весам придется изрядно постараться, чтобы остаться на плаву. Астрологи рекомендуют остерегаться необдуманных решений. Лучше избегать ошибок, особенно связанных с договорами, ценными бумагами и деловыми обязательствами, потому что юридические проблемы будут решаться крайне тяжело.

Скорпион

12 августа Уран станет ретроградным. Это большое событие в астрологическом мире, которое отразится на жизни Скорпионов неоднозначно. До 12 августа всё будет прекрасно, потому что положение планет поспособствует смене обстановки, позитивным переменам в карьере, поиску новой мотивации.

Вторая половина августа отметится некоторыми любовными и деловыми переворотами, позитивными преображениями и неприятными случайностями. В любви настанет время регресса, неуверенности. Чтобы удержать позиции, представителям этого Знака потребуется желание быть для окружающих положительным примером во всем.

Стрелец

Август — время перемен в любви и делах. Астрологи полагают, что представителям этого Знака придется встретиться с противостоянием в лице врагов и недоброжелателей. Они могут использовать любые средства для того, чтобы добиться своего.

Некоторые конфликты могут начаться и в любовной сфере. Вторая половинка потребует к себе большего внимания и заботы. Это нормально, поэтому подобные требования стоит воспринимать позитивно. Звезды и планеты активизируют интуицию Стрельцов, так что в трудные минуты им следует прислушиваться к голосу своего сердца.

Козерог