Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев неуважением к будущему королю

Меган Маркл и принц Гарри вновь нарушили королевский протокол и вызвали гнев британцев, пишет Экспресс газета.
Недавно сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж отпраздновал день рождения, ему исполнилось шесть лет. В честь этого события Кейт и Уильям выложили на своей официальной страничке в Инстаграме серию фотографий именинника. Под одной из них свой комментарий поспешили оставить принц Гарри и Меган Маркл:
«С днем рождения! Желаем тебе особенного дня и много любви»,
- написали Гарри и Меган среди прочих поздравлений от поклонников.
Такое обращение в Джорджу вызвало гнев британцев. Они обвинили Меган и Гарри в полном неуважении не только к королевским традициям, но и к племяннику. Многие считают, что раз уж Меган и Гарри решили публично поздравить мальчика. то должны это сделать, называя его титул.
«С днем рождения кого?! Он принц Джордж! Будущий король!», «Его Королевское Высочество принц Джордж из Кембриджа! Он будущий король, и ваш король в том числе», - возмущаются британцы.