Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев неуважением к будущему королю

Недавно сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж отпраздновал день рождения, ему исполнилось шесть лет. В честь этого события Кейт и Уильям выложили на своей официальной страничке в Инстаграме серию фотографий именинника. Под одной из них свой комментарий поспешили оставить принц Гарри и Меган Маркл:

«С днем рождения! Желаем тебе особенного дня и много любви»,

- написали Гарри и Меган среди прочих поздравлений от поклонников.

ФОТО: Pool/Rogers/SIPA / Pool/Rogers/SIPA

Такое обращение в Джорджу вызвало гнев британцев. Они обвинили Меган и Гарри в полном неуважении не только к королевским традициям, но и к племяннику. Многие считают, что раз уж Меган и Гарри решили публично поздравить мальчика. то должны это сделать, называя его титул.