Пн, 22.07.2019
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Знаки Зодиака, которые просто притягивают богатство и умеют им распорядиться

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Честный и упорный труд обязательно дает результат в виде различных материальных благ. Однако далеко не каждый работяга добивается высокого достатка, уверяет Zen.yandex.ru.

Эзотерики объясняют это тяжелой кармой, а может, так сложились звезды? Расположение планет в личном гороскопе имеет большое влияние на денежную сферу жизни. Астрологи смогли выявить среди знаков Зодиака самых финансово удачливых.

Овен

Чтобы достичь успеха, необходимы такие качества как мужественность, упорство и уверенность в себе. Весь этот перечень «волшебных» качеств есть у Овнов, они настоящие денежные магниты.

Проявляется это как в спонтанных заработках, так и в удачно развивающемся бизнесе. Более того, значительная часть известных миллиардеров рожденf под этим знаком Зодиака.

Деньги для Овна – это свобода. Правда, склонность к риску зачастую является причиной их финансового краха. Но это не мешает Овну опять взять себя в руки и заработать новые капиталы.

Лев

На второй позиции рейтинга жизнелюбивые, щедрые и упрямые Львы. С юных лет они питают страсть к роскоши и славе.

Зарабатывать большие деньги для них так же естественно, как дышать. Львы редко оказываются без гроша в кармане, но если уж такое случается, никогда не подадут вида и будут «держать марку».

Они прекрасные организаторы и способны добиваться результата, в том числе и за счет других. Денежный нюх никогда не подводит ЛьвовА умение правильно распорядится заработанным только приумножает капиталы.

Весы

Продолжают список аристократичные Весы. Из всех воздушных знаков женщины Весы чаще обретают богатство за счет выгодного брака.

Мужская половина венерианцев бывает склонна к недостатку мотивации и лени, но, имея четкие цели и огромное желание, Весы способны быстро разбогатеть.

Они нередко становятся счастливыми обладателями хорошего наследства или выигрыша в лотерею.

Скорпион

Скорпионам не так везет на денежные подарки судьбы, зато они отлично чувствуют денежную энергию. Кажется, что этот марсианин подключен к денежному эгрегору, но на самом деле все решают его острый ум и дальновидность.

Едва достигнув совершеннолетия, Скорпион старается быть финансово независимым от родителей. Успешный Скорпион становится кормильцем не только для своей семьи, но и для многочисленных родственников. Врожденное чувство долга и трудолюбие не позволяют Скорпионам расслабиться, поэтому он всегда находится на гребне финансовой волны.

Козерог

На финишной прямой неутомимые материалисты – Козероги. Вот кто ловко умеет жонглировать своими и чужими деньгами.

Не всегда представители этого знака стремятся занять руководящую и обязательно высокодоходную должность, но блистательно проявляют себя в роли посредников. Если же честолюбивые порывы приводят их к власти, сатурнианцы становятся расточительны и могут быстро сдать завоеванные позиции.

Козероги знают, что такое тяжелый труд, но ничто не способно сломить их воли. Деньги они приравнивают к безопасности, а потому готовы работать, не щадя живота своего.

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