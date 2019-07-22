Знаки Зодиака, которые просто притягивают богатство и умеют им распорядиться

Эзотерики объясняют это тяжелой кармой, а может, так сложились звезды? Расположение планет в личном гороскопе имеет большое влияние на денежную сферу жизни. Астрологи смогли выявить среди знаков Зодиака самых финансово удачливых.

Овен

Чтобы достичь успеха, необходимы такие качества как мужественность, упорство и уверенность в себе. Весь этот перечень «волшебных» качеств есть у Овнов, они настоящие денежные магниты.

Проявляется это как в спонтанных заработках, так и в удачно развивающемся бизнесе. Более того, значительная часть известных миллиардеров рожденf под этим знаком Зодиака.

Деньги для Овна – это свобода. Правда, склонность к риску зачастую является причиной их финансового краха. Но это не мешает Овну опять взять себя в руки и заработать новые капиталы.

Лев

На второй позиции рейтинга жизнелюбивые, щедрые и упрямые Львы. С юных лет они питают страсть к роскоши и славе.

Зарабатывать большие деньги для них так же естественно, как дышать. Львы редко оказываются без гроша в кармане, но если уж такое случается, никогда не подадут вида и будут «держать марку».

Они прекрасные организаторы и способны добиваться результата, в том числе и за счет других. Денежный нюх никогда не подводит Львов. А умение правильно распорядится заработанным только приумножает капиталы.

Весы

Продолжают список аристократичные Весы. Из всех воздушных знаков женщины Весы чаще обретают богатство за счет выгодного брака.

Мужская половина венерианцев бывает склонна к недостатку мотивации и лени, но, имея четкие цели и огромное желание, Весы способны быстро разбогатеть.

Они нередко становятся счастливыми обладателями хорошего наследства или выигрыша в лотерею.

Скорпион

Скорпионам не так везет на денежные подарки судьбы, зато они отлично чувствуют денежную энергию. Кажется, что этот марсианин подключен к денежному эгрегору, но на самом деле все решают его острый ум и дальновидность.

Едва достигнув совершеннолетия, Скорпион старается быть финансово независимым от родителей. Успешный Скорпион становится кормильцем не только для своей семьи, но и для многочисленных родственников. Врожденное чувство долга и трудолюбие не позволяют Скорпионам расслабиться, поэтому он всегда находится на гребне финансовой волны.

Козерог

На финишной прямой неутомимые материалисты – Козероги. Вот кто ловко умеет жонглировать своими и чужими деньгами.

Не всегда представители этого знака стремятся занять руководящую и обязательно высокодоходную должность, но блистательно проявляют себя в роли посредников. Если же честолюбивые порывы приводят их к власти, сатурнианцы становятся расточительны и могут быстро сдать завоеванные позиции.