«Тень Ольги запела», Анна Бузова решила повторить подвиг сестры, записав первый трек

Анна сообщила о своем новом проекте в Instagram. Она сказала, что не может не пить, ни есть, и все ее мысли заняты этим «свершением». И даже если из этого ничего не получится, они должна попробовать. Честно говоря, у подписчиков есть стойкая убежденность, что сестры конкурируют друг с другом. И если одна занялась дизайном, то и вторая тоже, запела Ольга и Анне надо, хотя сама девушка как-то признавалась, что у нее нет ни слуха, ни голоса. Но ведь чтобы стать звездой шоу-бизнеса этого совсем и не нужно.