«Тень Ольги запела», Анна Бузова решила повторить подвиг сестры, записав первый трек

«Анна Бузова собственной персоной запишет здесь супертрек!», - объявил в сторис сестры Ольги Бузовой владелец звукозаписывающей студии. Да-да, вы не ослышались, теперь для нас петь будет не только экс-участница скандальной телестройки «Дом-2», пишут Аргументы.
Анна сообщила о своем новом проекте в Instagram. Она сказала, что не может не пить, ни есть, и все ее мысли заняты этим «свершением». И даже если из этого ничего не получится, они должна попробовать. Честно говоря, у подписчиков есть стойкая убежденность, что сестры конкурируют друг с другом. И если одна занялась дизайном, то и вторая тоже, запела Ольга и Анне надо, хотя сама девушка как-то признавалась, что у нее нет ни слуха, ни голоса. Но ведь чтобы стать звездой шоу-бизнеса этого совсем и не нужно.
«Успех Ольги не в песнях, а в трудолюбии, харизме, обаянии и очень подло со стороны сестры записывать во время ссоры-назло. Какой-то юношеский максимализм и соперничество проглядывают», «Вы всегда будете тенью сестры, так что нечего надрываться», «У нас сейчас время такое, у кого деньги есть, тот и поёт. Есть голос, нет - все равно. Очередной бездарностью больше», - написали пользователи в комментариях.