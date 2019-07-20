Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года

Гороскоп на эту неделю поможет вам стать успешнее в делах, в любовной сфере, преодолеть проблемы. Следуйте рекомендациям экспертов, чтобы оставаться позитивными и продуктивными, пишет Dailyhoro.
Эта неделя обещает быть очень благоприятной, потому что звезды и планеты будут крайне стабильными и очень созидательными в плане энергетики. Нас ждут позитивные изменения и динамика. Пришла пора очистить свою энергетику от негатива и избавиться от неудач. Оставайтесь верны своим принципам, но не упускайте шанса измениться к лучшему.
Овен
У Овнов со вторника начинается период большой удачи. Именно в этот день звезды и планеты станут для них весьма созидательными и гармоничными. Каждый день будет наполнен позитивной энергией. Астрологи рекомендуют представителям этого Знака не думать о прошлом, не вспоминать ничего плохого, общаться только с приятными людьми. Это поможет научиться мыслить позитивно.
Это идеальное время для того, чтобы идти вперед и не бояться ничего, но некоторая доля осторожности потребуется Овнам в сфере финансов. Астрологи советуют не увлекаться покупками, тратить деньги лишь на то, что необходимо. В любовных делах умение рискнуть, наоборот, приведет к победе. Это идеальная неделя для романтики и флирта.
Телец
Эта неделя благоприятна для Тельцов. 25 и 26 июля — самые позитивные дни, в которые не стоит сидеть без дела. Можно заниматься поисками новой работы, второй половинки, новых увлечений. В целом неделя идеально подходит для работы над собой. Стать выносливее помогут умеренные, но постоянные физические нагрузки.
В период с 22 по 28 число астрологи советуют больше времени проводить на свежем воздухе. На выходных можно отправиться на дачу или собраться в поход, в дальнюю поездку не велосипеде. Эти выходные лучше не проводить в четырех стенах, чтобы не провоцировать появление плохого настроения и упадка сил. Нужна смена обстановки, чтобы привести сознание к гармонии.
Близнецы
24 и 25 июля для Близнецов станут днями максимальной активности. Среду и четверг стоит посвятить делам: будет возможность справиться даже с самыми сложными задачами. Также на этой неделе возможно появление дилемм и проблемы выбора в любви, в работе и финансовой сфере, но правильное решение подскажет интуиция.
Полезными станут советы близких людей. Они видят жизнь Близнецов со стороны, поэтому могут дать правильный совет на будущее. Стоит прислушаться к критике окружающих, к их мнению по поводу совершенных ранее поступков и запланированных дел.
Рак
Дыхательные техники помогут Ракам избавиться от негатива и снять стресс. Вероятность появления проблем, способных лишить Раков веры в себя, будет минимальной, но лучше подстраховаться, ведь на этой неделе звезды провоцируют Раков на новые дела, на риски и амбициозные поступки. Каждый свой шаг стоит обдумывать, чтобы не лишиться удачи в самый ответственный момент.
В трудных ситуациях стоит проявлять невозмутимость и стойкость. Проблемы не должны заставлять Раков пятиться назад. Если в какой-то сфере появятся неурядицы, это будет означать, что Раки идут в верном направлении. Вселенная постарается проверить их на прочность, особенно на выходных, когда позитивный энергетический фон планет пойдет на спад.
Лев
Недобрые и нервные люди могут заражать негативом, уничтожать самоуверенность Львов. Сейчас положение планет настолько благоприятно, что можно заняться чем-то новым, отправиться в дальнюю поездку, начать поиск новой работы или второй половинки. Советы и скептицизм окружающих будут опасными, потому что могут заставить Львов отказаться от своей мечты.
Самодостаточность поможет преодолеть все неприятности. Это очень хорошее время для многозадачности, но без излишеств. В некоторых ситуациях важно быть наблюдателями — последить за друзьями, коллегами и даже своими врагами, собирая полезную информацию.
Дева
Для Дев катализатором неприятностей станет агрессия. Стоит проще относиться к раздражающим и негативным людям, научиться быстро прощать. В делах, работе, финансовой сфере и в любви полезной будет предусмотрительность. В амурной сфере одиноким Девам стоит проверять любовную совместимость прежде, чем начинать новые отношения. Люди будут казаться лучше, чем они есть на самом деле, так что есть риск разочароваться.
В отношениях с людьми в целом важны искренность и добродушие. Если кто-то из окружающих будет просить о помощи, стоит протянуть ему руку. В такие периоды люди не забывают доброту. Опасаться стоит стереотипного мышления, которое может поставить крест на дружбе или любви. Не стоит вешать ни на кого ярлыки в конце июля.
Весы
Весам стоит быть более отзывчивыми. Звезды хотят, чтобы они шли навстречу людям, помогали им, были приветливыми и веселыми. В совокупности с природной харизмой и обаянием Весов это принесет положительный эффект. Это поможет им найти свою вторую половинку либо укрепить позиции на работе и в бизнесе.
Эта неделя поможет Весам избавиться от черной полосы, начать движение к успеху, к счастью. Можно с головой окунуться в домашние дела, в общение с близкими друзьями, детьми, любимым человеком или родителями. Очень важный совет касается порядка выполнения дел. Тут Весам следует сохранять последовательность. Не нужно браться за всё сразу. Многозадачность не принесет пользы.
Скорпион
Скорпионам стоит прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Эта неделя имеет очень важное значение для их будущего и настоящего. Могут появиться новые возможности, поэтому нужно быть более расчетливыми и внимательными ко всему.
Со стороны близких людей Скорпионы могут почувствовать ревность, а со стороны коллег — зависть. Стоит защитить себя от чужой негативной энергии позитивным настроем и верой в себя. Люди могут разрушать самоуверенность Скорпионов, говорить, что у них что-то не получится, но это лишь слова. Представителям этого Знака стоит проще относиться к критике и замечаниям.
Стрелец
У Стрельцов начинается не самая простая пора, но весьма продуктивная. Стоит опасаться энергетических вампиров. Также опасными будут те, кто больше говорит, нежели делает. Можно ожидать пустых обещаний от коллег, так что лучше полагаться только на свои силы. Больше всего Стрельцам повезет в простых делах, в которых не требуется помощь окружающих. Самостоятельность — лучший способ решить что-то без эксцессов.
На этой неделе у Стрельцов может появиться свежий взгляд на жизнь, многие привычные вещи откроются им новой стороны. Это станет полезным в творческой деятельности.
Козерог
У Козерогов наступает период, когда сил может быть недостаточно для преодоления каких-то преград. Меньше всего стоит уделять внимание негативным людям. На этой неделе могут активизироваться враги и недоброжелатели Козерогов. Их действия приведут к конфликтам, но только в том случае, если реагировать на их выпады.
Больше всего удовольствия Козерогам принесет общение со скромными и добродушными людьми. С ними же стоит работать в команде. Пришло время рассмотреть в окружающих их истинные достоинства и показать всем свои сильные стороны. Влияние планет будет стабильным и позитивным, поэтому в трудные минуты Козерогам поможет удача.
Водолей
На этой неделе многие люди из окружения могут создать проблемы Водолеям. Защититься от недоброжелателей можно при помощи специальных оберегов. Открытые конфронтации ни к чему хорошему не приведут — они лишь навредят репутации Водолеев.
Ждать крупных положительных перемен на этой неделе не стоит, но определенный позитив от звезд и планет будет исходить постоянно. У Водолеев появится шанс достичь успеха в любой из сфер. Достаточно лишь поставить перед собой правильные цели и посильные задачи. Также стоит убраться дома, навести порядок на рабочем месте, чтобы улучшить токи позитивной энергии.
Рыбы
Согласно гороскопу, эта неделя будет насыщенной событиями, поэтому полезно составить расписание важных дел, чтобы ни о чем не забыть и ничего не упустить из виду. Желательно избегать халатности, не совершать импульсивных поступков. Также необходимо начать борьбу против лени и прокрастинации.
Справиться с проблемами и депрессивным настроением поможет общение с приятными людьми. Астрологи советуют Рыбам не избегать новых знакомств и не упускать удачные возможности: в перспективе они могут оказаться очень полезными.