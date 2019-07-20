Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года

Лев

Недобрые и нервные люди могут заражать негативом, уничтожать самоуверенность Львов. Сейчас положение планет настолько благоприятно, что можно заняться чем-то новым, отправиться в дальнюю поездку, начать поиск новой работы или второй половинки. Советы и скептицизм окружающих будут опасными, потому что могут заставить Львов отказаться от своей мечты.

Самодостаточность поможет преодолеть все неприятности. Это очень хорошее время для многозадачности, но без излишеств. В некоторых ситуациях важно быть наблюдателями — последить за друзьями, коллегами и даже своими врагами, собирая полезную информацию.

Дева

Для Дев катализатором неприятностей станет агрессия. Стоит проще относиться к раздражающим и негативным людям, научиться быстро прощать. В делах, работе, финансовой сфере и в любви полезной будет предусмотрительность. В амурной сфере одиноким Девам стоит проверять любовную совместимость прежде, чем начинать новые отношения. Люди будут казаться лучше, чем они есть на самом деле, так что есть риск разочароваться.

В отношениях с людьми в целом важны искренность и добродушие. Если кто-то из окружающих будет просить о помощи, стоит протянуть ему руку. В такие периоды люди не забывают доброту. Опасаться стоит стереотипного мышления, которое может поставить крест на дружбе или любви. Не стоит вешать ни на кого ярлыки в конце июля.

Весы

Весам стоит быть более отзывчивыми. Звезды хотят, чтобы они шли навстречу людям, помогали им, были приветливыми и веселыми. В совокупности с природной харизмой и обаянием Весов это принесет положительный эффект. Это поможет им найти свою вторую половинку либо укрепить позиции на работе и в бизнесе.

Эта неделя поможет Весам избавиться от черной полосы, начать движение к успеху, к счастью. Можно с головой окунуться в домашние дела, в общение с близкими друзьями, детьми, любимым человеком или родителями. Очень важный совет касается порядка выполнения дел. Тут Весам следует сохранять последовательность. Не нужно браться за всё сразу. Многозадачность не принесет пользы.

Скорпион

Скорпионам стоит прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Эта неделя имеет очень важное значение для их будущего и настоящего. Могут появиться новые возможности, поэтому нужно быть более расчетливыми и внимательными ко всему.

Со стороны близких людей Скорпионы могут почувствовать ревность, а со стороны коллег — зависть. Стоит защитить себя от чужой негативной энергии позитивным настроем и верой в себя. Люди могут разрушать самоуверенность Скорпионов, говорить, что у них что-то не получится, но это лишь слова. Представителям этого Знака стоит проще относиться к критике и замечаниям.

Стрелец