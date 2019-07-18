Лобода объявила в розыск фаната, который лёжа отплясывал на ее концерте — видео

Певица Светлана Лобода объявила в розыск поклонника, который лёжа отплясывал на её концерте в Нижнем Новгороде.

— Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе, — написала звезда в посте в "Инстаграме".

Публикацию стали комментировать другие фанаты артистки.

— Мы его видели, это просто что-то было. И заметили, что он знает весь ваш репертуар, — написала фанатка.