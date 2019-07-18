Чт, 18.07.2019
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Лобода объявила в розыск фаната, который лёжа отплясывал на ее концерте — видео

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Пользователи соцсетей предположили, что он слишком буквально воспринял слова "раздевайся, ложись, раз пришёл!" из песни артистки, пишет Лайф.

Певица Светлана Лобода объявила в розыск поклонника, который лёжа отплясывал на её концерте в Нижнем Новгороде.

— Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе, — написала звезда в посте в "Инстаграме".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Публикацию стали комментировать другие фанаты артистки.

— Мы его видели, это просто что-то было. И заметили, что он знает весь ваш репертуар, — написала фанатка.

Другие подписчики певицы предположили, что молодой человек слишком буквально воспринял слова из песни "К чёрту любовь", в которой Лобода поёт: "Раздевайся, ложись, раз пришёл!"

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