Вт, 16.07.2019
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Певица Слава поощряет желание дочери оголяться на публику

Певица Слава.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Слава стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Певица дала интервью, ответив на самые каверзные вопросы, пишут Дни.ру.

Первым делом речь зашла об отношении артистки к "обнаженным" снимкам ее 19-летней дочери Александры, которые постоянно всплывают в Сети. Звезда отметила, что относится к этому спокойно.

"Я и сама раньше без проблем могла оголиться. Просто сейчас, уже почти в 40 лет, как-то не до этого. У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим",

– пояснила Слава.

Единственное, к чему певица относилась отрицательно, – татуировки на теле дочери. "До 19 лет не разрешала ничего делать, но потом пошло-поехало", – сказала она.

Не обошлось и без вопросов о личной жизни артистки. Многих интересует, как ей удается ладить с супругом – бывшим генеральным директором ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолием Данилицким, который старше на 28 лет.

"Мне вообще кажется, что в последние годы он становится все моложе, а я старею",

– пошутила Слава.

Исполнительница уверена: залог счастливой семейной жизни заключается в том, что они Тельцы по знаку зодиака. Оба довольно терпеливые, к тому же Анатолий знает, когда стоит промолчать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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