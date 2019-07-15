Певица Валерия показала подросшего красавца-сына

На снимке Валерия и ее сын позируют у отеля в Швейцарии. Невооруженным глазом можно заметить, что Артемий в последнее время очень возмужал и превратился в интересного молодого мужчину. Многие, однако, отметили, что он внешне не похож на свою звездную маму.