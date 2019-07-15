Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в любви и деньгах в августе 2019

Близнецы поднимутся на волну позитивного периода и смогут разрешить все накопившиеся задачи, причем сделать это обдуманно и взвешенно, а не поддавшись порыву эмоций. Август принесет этому знаку Зодиака укрепление в финансовой сфере, однако Павел Глоба настоятельно советует слушать свои интуицию, которая в это время будет работать как нельзя лучше. В результате вы привлечете в свою жизнь удачные стечения обстоятельств и благоприятные события, пишет TopNews.

Стрельцам Павел Глоба посоветовал не зацикливаться в августе на материальных желаниях и уделить внимание другим важным вещам. В результате такого переключения внимания деньги сами придут к вам, но это произойдет не сразу. Астролог рекомендует наслаждаться моментом и не впадать в депрессию. Вас ждет невероятный подарок как в финансовой, так и личной сфере. Улыбайтесь, будьте на позитиве, и в таком настроении встречайте радостные события.