Андрей Макаревич показал свой особняк

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич живет в огромном доме в Подмосковье. Особняк стоит на участке в 20 соток, а площадь самого дома составляет примерно 400 квадратных метров. В этом огромном пространстве Макаревич живет один. Иногда к нему приезжает из Санкт-Петербурга сын Иван, рожденный в браке с Аллой Голубкиной. К слову, Андрей Вадимович приобрел новое жилье, поскольку предыдущее было для него слишком тесным.

Макаревич устроил для Ксении Собчак экскурсию по дому и участку. Зрители программы «Осторожно, Собчак!» увидели жилище рокера изнутри: так, стены многих комнат украшены картинами, которые пишет сам хозяин, а также музыкальными инструментами. Еще предметами декора являются куклы. У Макаревича настоящая страсть к покупке безделушек, но он их коллекционирует для «духовного развития».

Во время экскурсии по дому Макаревич показал спальню, мастерскую, где он занимается рисованием и музыкой. В гостевом туалете музыканта висит картина, на которой изображен он сам в тот момент, когда дает автограф.

Во дворе у Макаревича есть зона для барбекю, где они любят собираться с друзьями. Также на лужайке стоит арт-объект: подводная лодка, которую музыканту разрешили забрать из одного бара.

Макаревич не смог точно сказать, сколько именно зарабатывает. Всеми вопросами, связанными с финансами, ведают его бухгалтер и концертный директор.

«Во-первых, мы далеко не самая хорошо зарабатываемая группа, исходя из наших гонораров. Мы не группировка «Ленинград», играем не так часто. Во-вторых, я пришел к выводу, что мне вполне достаточно тех денег, что я зарабатываю. У меня запросы очень прагматичные. Мне не нужны золотой автомобиль, собственный самолет и яхта. Вот у меня дом, мастерская хорошая, машина… Я не жалуюсь», — отметил Макаревич.