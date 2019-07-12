Гороскоп на 12 июля: Раки, держитесь подальше от начальства!

Овен

Вам желательно не увиливать, а основательно подготовиться к деловой встрече, если вы рассчитываете на благоприятный исход. А хорошая работа обязательно будет вознаграждена.

Телец

Вам будет многое по плечу. Задуманные планы вы сможете осуществить при должном приложении сил и средств. Главное – не отлынивать и не пускать все на самотек.

Близнецы

Не стоит доверять непроверенной информации. Вы можете стать жертвой обмана только из-за того, что вовремя не удостоверились в правильности оформления документов.

Рак

Старайтесь держаться подальше от начальства. Конструктива вы не достигнете, а вот выговор схлопотать можете на ровном месте. Вечер посвятите релаксу от приятной музыки.

Лев

Вы можете испытывать недостаток в деньгах, а чтобы не оказаться в минусах, старайтесь экономить. В семье возможен конфликт, если вы не возьмете себя в руки.

Дева

Вас накроет творческая волна, самое время поискать интересные идеи и заняться их реализацией. Вполне возможно, что они принесут вам не только удовольствие, но и прибыль.

Весы

Не лучший день для новых знакомств и общения с подозрительными людьми. Лучше держите свое мнение при себе и не делитесь ни с кем далеко идущими планами.

Скорпион

Вы можете оказаться меж двух огней, когда мнение ваших знакомых разделится, и каждый будет тянуть одеяло на себя. Вам придется решать, на чью сторону встать в рабочих вопросах.

Стрелец

Если вы ощущаете общий упадок сил, звезды рекомендуют провести профилактику и попить укрепляющие витаминные чаи и пораньше лечь спать, чтобы улучшить самочувствие.

Козерог

Период благоприятен для решения вопросов бизнеса и работы на местах, а не удаленно. Поэтому в этот день лучше отказаться от идеи дальних поездок и путешествий.

Водолей

Неожиданно возникшее чувство ревности может поглотить вас и расстроить планы на день. Будьте сильнее негативных эмоций, не дайте им завладеть вашими мыслями и душой.

Рыбы