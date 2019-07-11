Конец войне?! Меган Маркл и Кейт Миддлтон проводят время вместе

Поддержать их приехали и их супруги с детьми: 37-летняя Кейт Миддлтон с годовалым принцем Луи, четырехлетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Джорджем и 37-летняя Меган Маркл с двухмесячным сыном Арчи.

На публике герцогиня Сассекская появилась в объемном платье болотного цвета. Для нее этот выход стал уже вторым публичным появлением за последние несколько дней и первым после крестин сына. Арчи, судя по всему, сладко спал на руках у своей матери и совсем не доставил ей хлопот.

Кейт Миддлтон выбрала более нежный образ. Она была одета в розовое миди-платье и бежевые босоножки на танкетке от Castaner (в них она недавно появилась на мастер-классе по искусству фотографии в Уоррен Парке в Лондоне). Маленькая красная сумочка на ремне дополнила ее образ, пишет Spletnik.

Интересно, что на матче Уимблдонского турнира на прошлой неделе Меган Маркл была крайне против того, чтобы ее фотографировали посторонние люди. Актриса, как известно, не хочет афишировать свою личную жизнь и всячески оберегает своего сына от глаз общественности. Тем не менее сегодня папарацци удалось сделать несколько ее снимков вместе с малышом.

ФОТО: PA Wire/PA Images/Scanpix

ФОТО: PA Wire/PA Images/Scanpix