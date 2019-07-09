Пять знаков Зодиака, которые долго не стареют

Вечная молодость — это заслуга не только правильного образа жизни и ухода за собой, но и Знака Зодиака. Среди двенадцати представителей зодиакального круга можно выделить пять Знаков, которые практически не стареют.

1. Овен

Овен — вечный ребенок. Этот Знак молод душой, что и не дает ему стареть. Он не замечает свой возраст и чаще всего кажется намного моложе прожитых лет. Покровитель-Марс охраняет его молодость, постоянно подпитывая источники жизненных сил. Благодаря этому Овну удается избегать явных признаков старения. Можно сказать, что Овен просто игнорирует старость, откладывая встречу с ней «на потом».

2. Дева

Дева — Знак молодости и красоты, поэтому неудивительно, что ее подопечные с ранних лет обеспокоены своей внешностью и здоровьем. Создается впечатление, что Дева познала тайны Вселенной и нашла секрет долголетия. Достигнув тридцатилетия, этот Знак остается в этом возрасте на долгое время, поражая окружающих своим цветущим видом. К счастью, Дева любит делиться приобретенным опытом, поэтому к ней можно обратиться за советом о том, как отсрочить старость и сохранить молодость.

3. Весы

Венера, планета красоты, управляет Знаком Весов, заставляя его представителей яростно сражаться с любыми признаками старения. Внутренняя сила и поддержка Венеры позволяют Весам выстоять в схватке со временем и превратиться в «человека без возраста». Имея врожденную предрасположенность к долгой молодости, а также привлекательную внешность и изящные черты лица, Весы хотят сохранить все это до конца жизни.

4. Козерог

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что у Козерога особые отношения со временем, ведь им управляет Сатурн — планета, которая отвечает за течение жизни. Бросив взгляд на Козерога, можно подумать, что он умеет поворачивать время вспять. Он с годами не просто не стареет, а молодеет, причем и душой и телом. Возраст прибавляет Козерогу очарования и привлекательности. Черты характера становятся мягче, а с лица исчезает былая суровость.

5. Водолей

Второй сын Сатурна — Водолей, который тоже умеет управлять временем и замедлять его ход. В течение всей жизни ищет путь к гармонии и с годами находит его, прибавляя себе молодости. Это очень мечтательный, эксцентричный и счастливый Знак, возраст которого практически невозможно угадать. А все потому, что Водолей не придает значения возрасту, а живет так, как ему подсказывает вечно молодое сердце.