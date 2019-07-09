Хайди Клум разделась и показала подписчикам, как нужно распаковывать вещи

Знаменитая 46-летняя модель известна своей любовью к путешествиям. Только что она была в Париже, где отдыхала со своим женихом Томом Каулитцем, а теперь уже выкладывает фото из Токио. Но, конечно же, взгляды фанатов приковали совершенно не пейзажи из японских небоскрёбов, пишет Лайф.