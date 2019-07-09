Хайди Клум разделась и показала подписчикам, как нужно распаковывать вещи

Знаменитая 46-летняя модель известна своей любовью к путешествиям. Только что она была в Париже, где отдыхала со своим женихом Томом Каулитцем, а теперь уже выкладывает фото из Токио. Но, конечно же, взгляды фанатов приковали совершенно не пейзажи из японских небоскрёбов, пишет Лайф.
Недавно Хайди опубликовала фото, порадовав поклонников из Японии — наконец-то она приехала в Токио! Но чтобы остальным было не обидно, модель решила добавить пару пикантных деталей к снимку, например красное кружевное белье, пишет Daily Mail.
Фото смотри ЗДЕСЬ!
И будто этого было недостаточно, следом Клум выложила видео с живописным видом из окна гостиницы, вот только большую часть кадра занимала сексуальная грудь модели, выглядывающая из открытого бюстгальтера. Но, судя по комментариям, никто не ушёл обиженным.
"Я не заметил Токио...",
"Такая адски горячая!",
"Да ты шутишь! Как, ради всего святого, тебе удаётся оставаться такой потрясающей?",
- написали восторженные фанаты.
Хайди Клум — немецкая супермодель, актриса и бизнесвумен. Она участвовала в рекламных кампаниях известных брендов, не сходила с обложек модных журналов и попадала в различные списки Forbes — то самых богатых топ-моделей, то самых влиятельных женщин. Сейчас Хайди помолвлена с Томом Каулицем, гитаристом немецкой рок-группы Tokio Hotel.